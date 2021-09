La lite tra Fedez e Chiara Ferragni ha rischiato di oscurare la ricorrenza di oggi. Così non è stato, e nonostante lo scoop pubblicato da Chi i Ferragnez oggi si scambiano amore sui social. Era il 2017 quando il rapper si inginocchiò di fronte alla futura moglie per chiederle di sposarlo. Oggi, 1° settembre 2021, ricorre il terzo anniversario di matrimonio per i Ferragnez.

La lite tra Fedez e Chiara Ferragni

Le foto della lite tra Fedez e Chiara Ferragni sono state pubblicate dal settimanale Chi. I paparazzi avevano raggiunto la coppia mentre si trovava in Costiera Amalfitana, a bordo dello yacht di Diego Della Valle, e li avevano immortalati mentre si affrontavano a muso duro. Le espressioni della coppia erano inequivocabili: Fedez e Chiara apparivano con il volto rosso di rabbia e con una gestualità che non era certamente da copertina.

Secondo Chi, a seguito della litigata, Fedez avrebbe trascorso ben due giorni isolato dalla moglie fino al ritorno a Milano e Chiara, sola, sarebbe andata al ristorante. Il casus belli della lite tra Fedez e Chiara Ferragni non è stato reso noto. Questo è quanto raccontato da Chi:

Nelle ultime ore si è già speculato su una crisi di coppia fra i due, ma ciò che accade oggi smentisce questi rumor.

L’anniversario di matrimonio

Il matrimonio tra i Ferragnez viene ricordato ogni anno, da entrambi, con una certa emozione. Dai loro rispettivi canali social Fedez e Chiara Ferragni pubblicano messaggi pieni d’amore e si scambiano gli auguri e i ringraziamenti per la vita insieme.

Chiara Ferragni scrive:

“3 anni fa ho sposato l’uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo. Ti amo”.

Fedez, a sua volta, scrive:

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati.

Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria.

Ti amo”.

Sulla lite tra Fedez e Chiara Ferragni i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni.