Cast e personaggi di Gloria su Canale5 sono pronti a riportare sul piccolo schermo la protagonista di Candice Renoir, Cècile Bois, in quella che tutti hanno già etichettato come la Big Little Lies europea. I colpi di scena per la bella Gloria non mancheranno così come i segreti da gestire e da portare a galla, questo basterà al pubblico per tornare davanti alla tv di ritorno dalle vacanze?

Inizia ufficialmente oggi la nuova stagione televisiva della rete ammiraglia del Biscione e a darle il via saranno proprio cast e personaggi di Gloria, la serie più volte annunciata (con tanto di promo in rotazione) e rimandata. Al centro ci sarà proprio lei, Gloria, una madre di tre figli e avvocato di successo. Proprio dopo il suo congedo per l’arrivo del suo ultimo figlio, la donna si sta preparando per tornare a lavoro ma l’amara realtà bussa alla sua porta: il marito David (interpretato da Michaël Cohen) è sparito nel nulla durante il viaggio di lavoro verso lo studio legale ereditato dal padre, cosa gli è successo?

Da quel momento in poi la vita di Gloria cambia radicalmente perché le prime bugie del marito vengono a galla a cominciare dal fatto che l’azienda è piena di debiti e che gran parte dei suoi clienti sono scappati. Il marito stava vedendo uno psichiatra e quando tra le sue cose trova anche dei documenti falsi le cose peggiorano.

In cast e personaggi di Gloria troveremo anche i figli della protagonista: Rose Meyers, interpretata da Elsa Hyvaert, Alice (Sarah Berru) e il piccolo di casa. A completare la famiglia ci saranno il padre di David, Richard Meyers (Bernard Le Coq), la madre Odile (Nicole Calfan), la sorella Émilie Gauvin (Lucie Lucas) e il marito Denis Gavin (Malik Zidi). Amelle Chahbi è Chacha, la migliore amica di Gloria.

Nei primi episodi di Gloria in onda oggi, 1 settembre, conosceremo la vita della protagonista, la sua bella casa e i dettagli del suo lavoro. Una mattina David, il marito, esce come al solito di casa e scompare. Gloria, costretta a sostituirlo, scopre che lo studio legale è in fallimento e che ha uno scoperto enorme. La famiglia di David, con la cognata che la detesta e un cognato poliziotto che cerca di aiutarla, le sta vicina ma in realtà la donna li sente ostili. La situazione si complica perché Gloria scopre un documento con la fotografia del marito e un nome falso ma presto i sospetti ricadono proprio su di lei.

Gloria tornerà in onda martedì 7 settembre con due nuovi episodi e non mercoledì 8.