Giungono alcuni segnali particolarmente interessanti, queste ore, direttamente dal mondo Apple, considerando che l’aggiornamento iOS 15 sta toccando con mano l’ottava beta concepita dagli sviluppatori. Un messaggio chiaro a tutti, che in qualche modo rafforza i concetti condivisi coi nostri lettori nei giorni scorsi. Nessuna rivoluzione, esattamente come avvenuto con le beta precedenti, ma la netta sensazione che ad oggi non ci siano ostacoli in grado di rallentare il percorso stabilito dalla mela morsicata.

Più vicina l’uscita di iOS 15 con ottava beta dell’aggiornamento

Come stanno realmente le cose? Il segnale di queste ci rimanda all’ottava beta di iOS 15, che arriva a distanza di una settimana dalla settima. Dunque, Apple sta risolvendo con un ottimo ritmo alcuni problemini che hanno caratterizzato la fase di sviluppo di questo pacchetto software. Al momento, infatti, non si segnalano anomalie tra tutti coloro che hanno avuto modo di testare il pacchetto software. Ecco perché in molti stanno avanzando ipotesi sulle mosse del colosso americano durante il mese di settembre.

In particolare, ci sono pochi dubbi sul fatto che la distribuzione dell’aggiornamento iOS 15 definitivo possa avvenire subito dopo la presentazione dei nuovi iPhone 13. Probabile che il 14 settembre possa essere una data calda sotto questo punto di vista, anche se è opportuno essere cauti fino a quando non avremo comunicazioni ufficiali in merito. Inutile dire che vi faremo sapere appena si avranno maggiori informazioni in merito, tramite mosse chiare da parte del produttore.

Occorre far presente anche che i segnali sull’uscita di iOS 15 siano assolutamente positivi, se pensiamo che con l’ottava beta dell’aggiornamento non si segnalino anomalie in termini di batteria. Dunque, allo stato attuale il pacchetto software sembra dare a tutti ampie garanzie, in attesa di toccare con mano l’upgrade stabile e definitivo per chi si ritrova con un iPhone compatibile.