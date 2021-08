Le serie tv Netflix a settembre 2021 saranno tante e ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta in termini di durata, di temi scelti e di contenuti. Chi torna dalle ferie e ha voglia di gustare divano e tv potrà accedere alla piattaforma streaming e mettere in fila tutte le serie che vorrà e potrà guardare in questo mese. Non c’è bisogno di dire che sarà proprio settembre il mese in cui su Netflix arriveranno gli ultimi episodi di due delle produzioni più acclamate degli ultimi anni ovvero La Casa di Carta e Lucifer.

La serie spagnola dei record con i suoi ladri in tuta rossa si prepara al grande scontro nel momento peggiore, dopo la cattura dell’amato Professore e la brutale uccisione di Nairobi. Cinque episodi dell’ultima stagione de La Casa di Carta saranno disponibili dal 3 settembre mentre per gli ultimi cinque dovremo attendere dicembre.

Dall’altro lato, un altro pezzo da novanta, Lucifer. La serie con Tom Ellis andrà in scena con la sesta e ultima stagione e solo dieci episodi dal 10 settembre. In questo caso a bussare alla porta del diavolo sarà l’apocalisse proprio mentre lui dice no al trono e Dio non è più “al mondo”. Come andrà a finire questa battaglia finale e chi pagherà le spese di questo caos?

Tra le serie tv Netflix a settembre 2021 non possiamo non citare Sex Education 3. Gli studenti della Moordale Secondary School tornano in scena con Eric e Adam pronti ad ufficializzare la loro relazione mentre Otis si dedica al ses*o occasionale e Jean sta per diventare madre. Otis fa sesso occasionale, Eric e Adam hanno ufficializzato la loro relazione e Jean sta per avere un bambino. Tutta un’altra musica alla Winchester University, dove i giovani protagonisti di Dear White People si lanceranno nella loro quarta e ultima stagione, “un musical”, disponibile dal 22 settembre.

Per chi ama l’horror arriva la nuova creazione dell’ideatore di Hill House, Mike Flanagan, ovvero Midnight Mass. Un giovane caduto in disgrazia torna nella piccola Crockett Island e la sua vita insieme all’arrivo del nuovo, misterioso e carismatico sacerdote, daranno vita ad una serie di colpi di scena complicati dalle divisioni all’interno della piccola comunità. Disponibile dal 24 settembre.

Grande attesa, infine, per la nuova serie Netflix italiana, Luna Park. Nella Roma degli anni ’60, l’incontro casuale tra la giostraia Nora e la ragazza della Roma bene, Rosa, cambierà la vita di entrambe. Le rivelazioni e le richieste di quest’ultima a quella che crede una cartomante, porteranno a galla alcune verità che le loro famiglie hanno tenuto ben nascoste in questi anni. Cosa le lega e come affronteranno tutto questo? La serie italiana sarà disponibile dal 30 settembre.

Tra le serie tv Netflix a settembre 2021, a parte quelle sopra citate, ci sono: Q-Force, disponibile dal 2 settembre; Dive Club disponibile dal 3 settembre; On the Verge disponibile dal 7 settembre; Into the Night 2 dall’8 settembre; Chicago Party Aunt, dal 17 settembre; Squid Game, dal 17 settembre; Jaguar dal 22 settembre; Blood & Water 2, dal 24 settembre; Kota Factory 2 dal 24 settembre; Rapinatori: La serie dal 24 settembre; L’uomo delle castagne dal 29 settembre; Love 101 dal 30 settembre.