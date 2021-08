Matilde Gioli Cavaliere della Repubblica. Con una foto sui social e una dolce dedica a suo padre, l’amata attrice di Doc Nelle tue Mani, ha dato la lieta novella su Instagram. In primo piano il documento che porta il suo nome (Matilde Lojacono) ma anche quello del Presidente della Repubblica e del premier Mario Draghi ma non sono state rivelate le motivazioni del riconoscimento.

Sui social sono tanti i commenti e le congratulazioni che sono arrivati a cornice del bel momento per l’attrice ma c’è anche chi, un po’ maliziosamente, chiede il perché di questa novità: “Cosa hai fatto per il nostro Paese?”. Al momento nessuna risposta ufficiale della bella Matilde Gioli che postando la foto ha scritto:

“Ecco un altro scossone forte. Cavaliere della Repubblica. Ringrazio il nostro presidente Sergio Mattarella per avermi conferito questo prestigioso riconoscimento, è un onore. Non so cosa darei per vedere la faccia di mio papà. Ovunque tu sia, questo è per te ♥️2.

Quest’ultimo anno per Matilde Gioli è stato davvero pieno di impegni e di soddisfazioni non solo nel lavoro, dove ha colto il successo di Doc Nelle tue Mani, ma anche per la sua vita privata visto che al suo fianco troviamo spesso Alessandro Marcucci. In queste settimane, tra una pausa e l’altra, l’attrice è stata impegnata proprio sul set della seconda stagione del medical drama di Rai. Al momento non sappiamo ancora quando è prevista la messa in onda ma quello che è certo è che non è prevista in autunno.

Doc Nelle tue Mani 2 e le nuove avventure della bella Giulia di Matilde Gioli ci terranno compagnia il prossimo inverno ma con una differenza, questa volta sul set e in corsia ci sarà un Cavaliere della Repubblica.

Ecco il post di Matilde Gioli: