Downton Abbey: A New Era potrebbe rappresentare un nuovo inizio, come suggerito dal titolo, ma a partire da un pesante addio: il secondo film ispirato alla saga in costume di Julian Fellowes arriverà a marzo nelle sale e potrebbe inscenare sul grande schermo la morte di un personaggio molto amato.

La trama di Downton Abbey: A New Era resta ancora misteriosa, ma a quanto pare il secondo film tratto dal period drama di ITV vedrà i Crawley impegnati in un matrimonio e in un viaggio all’estero coi loro fedeli servitori al seguito. A quanto pare, però, potrebbe esserci dell’altro. Se il primo film era stato accolto in modo tiepido dalla critica per una trama abbastanza inconsistente e priva di grandi avvenimenti, il secondo potrebbe alzare il tiro con una morte eccellente.

Downton Abbey: A New Era, secondo una fonte di The Sun, metterà in scena la morte di un personaggio iconico della serie originale, un addio che sconvolgerà il pubblico: “Coloro che hanno visto le scene hanno detto che sono così emozionanti e lasceranno il pubblico in una valle di lacrime nei cinema“. Ovviamente il pensiero di molti è andato subito al personaggio più anziano della serie, Lady Violet Crawley, la Contessa Madre di Grantham interpretata magistralmente dal due volte premio Oscar Maggie Smith. Negli anni si sono rincorsi diversi rumors sulla possibilità che Downton Abbey inscenasse la sua dipartita, ma è anche vero che la serie ha visto morire personaggi molto più giovani per svariati motivi.

Nel caso di Downton Abbey: A New Era, l’esigenza di eliminare il personaggio di Lady Violet potrebbe essere dovuta alla difficoltà di far lavorare sul set per troppo tempo un’attrice come Maggie Smith, oggi 86enne, nel pieno di una pandemia che mette a rischio proprio le persone più anziane. Per il momento, però, si tratta soltanto di supposizioni. Downton Abbey: A New Era uscirà il 18 marzo 2022 nel Regno Unito e fino ad allora altre indiscrezioni potrebbero confermare o smentire la presenza di una morte eccellente nel novero dei personaggi.