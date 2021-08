Si riscontrano in queste ore alcuni problemi coi server Fortnite, in riferimento a coloro che vogliono giocare online. Epic Games, infatti, sta creando disagi al pubblico, un po’ come avvenuto alcune settimane fa come abbiamo avuto modo di riportarvi con un altro articolo. Nessun timore, in ogni caso, in quanto l’anomalia di oggi era ampiamente prevedibile. Tutto è connesso all’arrivo sulla scena di un nuovo aggiornamento, necessario per introdurre una volta per tutte la stagione 8 di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte.

Le anomalie coi server Fortnite e problemi dovuti al nuovo aggiornamento

Alla luce della situazione che si è venuta a configurare, è altamente probabile che i problemi legati ai server possano durare per alcune ore. Fino a quando la situazione non si stabilizzerà, in seguito alla distribuzione del suddetto aggiornamento, è possibile che si segnalino malfunzionamenti vari. Non è la prima volta che si viene a creare una situazione del genere e probabilmente il medesimo scenario si verrà a creare in futuro quando ci saranno interventi di un certo da parte di Epic Games.

Insomma, occorre portare pazienza oggi 31 agosto. Del resto, l’aggiornamento che introduce la stagione 8 del gioco è stata richiesta a gran voce e consentirà di fare un importante passo in avanti per gli utenti per quanto concerne l’esperienza di utilizzo di questo titolo. Staremo a vedere come evolveranno le cose nel pomeriggio coi server Fortnite, ma qualora doveste registrare problemi, non temete. Tutto nella norma, con la prospettiva di fare il salto di qualità già in serata.

Anche voi avete riscontrato anomalie coi server Fornite? Fateci sapere come si stanno manifestando i problemi, in modo da avere un quadro della situazione più chiaro arrivati a questo punto. L’esperienza ci dice che tutto verrà superato in giornata.