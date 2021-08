Arrivano riscontri importanti ed interessanti, in queste ore, per quanto riguarda l’uscita del prossimo Samsung Galaxy S22. L’appuntamento con il device Android, infatti, potrebbe essere fissato prima di quanto ci si potesse aspettare, considerando anche quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa sulle nostre pagine. Proviamo a fare il punto della situazione, con un paio di appuntamenti cruciali per tutti coloro che non vedono l’ora di mettere le mani sul top di gamma del 2022 qui in Italia.

Più vicina l’uscita del Samsung Galaxy S22 a partire da oggi

Come sempre, le indicazioni sull’uscita del Samsung Galaxy S22 ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui la situazione dovrebbe sbloccarsi in modo definitivo tra non molto. Secondo le informazioni raccolte finora, pare praticamente certo che Samsung inizierà la produzione di massa di questi device già a novembre 2021. Dunque, in leggero anticipo rispetto a come sono andate le cose negli ultimi anni, al netto di imprevisti che nessuno augura al produttore coreano.

Secondo i rapporti provenienti proprio dalla Corea del Sud, l’azienda avrebbe in programma di lanciare la serie incentrata sui Samsung Galaxy S22 già nel mese di gennaio 2022. La società è solita presentare i suoi smartphone della serie Galaxy S a febbraio di ogni anno, ma le cose sono cambiate con la serie Galaxy S21. Il tutto, nonostante gli strascichi inevitabili della pandemia sulla catena produttiva. Secondo quanto riferito, Samsung ha iniziato a produrre alcune delle componenti che verranno utilizzate nei dispositivi Galaxy S22.

Dunque, segnali molto chiari che l’idea sia quella di anticipare i vari step che nei prossimi mesi ci porteranno alla vera e propria uscita del Samsung Galaxy S22. A causa della carenza di chip, la produzione e le vendite di smartphone Samsung hanno subito un duro colpo. Staremo a vedere come andranno le cose con la serie principale del 2022.