È uscito oggi il trailer di Ezio Bosso, Le Cose Che Restano, il film documentario sul maestro scomparso il 14 maggio 2020 stroncato dalla malattia neurodegenerativa con la quale lottava da tanti anni.

Ezio Bosso, Le Cose Che Restano

Il film è firmato dal regista Giorgio Verdelli e verrà presentato in occasione della 78esima Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia. A raccontare la storia straordinaria di Ezio Bosso sarà lo stesso protagonista attraverso interviste d’archivio, concerti e retroscena. Il racconto sarà arricchito dalle testimonianze dei colleghi e degli amici più cari.

Nel trailer di Ezio Bosso, Le Cose Che Restano, infatti, vediamo anche Luca Bizzarri e Silvio Orlando, ma soprattutto la storica partecipazione al Festival di Sanremo 2016 condotto da Carlo Conti quando incantò il mondo intero con la sua esecuzione di The Following Bird dal disco The 12th Room. Il film è prodotto da Rai Cinema, Indigo Film e Sudovest Produzioni.

Nelle sale ad ottobre

Il film sarà disponibile nelle sale, su distribuzione Nexo Digital, solamente il 4, il 5 e il 6 ottobre 2021. Nella locandina si legge che all’interno dell’opera sarà incluso un brano inedito di Ezio Bosso. La cornice, come già specificato, saranno i ricordi dello stesso maestro con un montaggio che unisce e alterna l’immagine al sonoro, facendo sì che la musica sia la co-protagonista del film.

“La vita è una musica meravigliosa” è la storica frase pronunciata da Ezio Bosso e riportata nella locandina del docufilm. Non un biopic, quindi, ma un vero e proprio documento visivo per celebrare la straordinaria personalità di Ezio Bosso, che dedicò alla musica l’intera esistenza fino alla fine dei suoi giorni e che, per questo, ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano. Giorgio Verdelli, infatti, ha descritto la sua opera come “una presenza, non un ricordo”.

Di seguito il trailer di Ezio Bosso, Le Cose Che Restano: