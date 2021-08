Hawaii Five-0 11 ci sarà oppure no? Il finale della decima stagione in onda oggi, 31 agosto, su Rai2 apre la strada alla fatidica domanda su quale sarà il futuro dello show. Purtroppo la risposta non è positiva visto che proprio qualche mese fa il network americano CBS ha confermato che il remake della serie non avrà un seguito.

L’originale andò avanti dal 1968 al 1980 ma il remake non avrà la stessa fortuna visto che si concluderà oggi (almeno per il pubblico italiano) dopo 240 episodi e ben dieci stagioni. Il finale di stagione in onda questa sera a partire dalle 21.20 sarà anche quello di serie e per quest’occasione faranno un’apparizione anche James Marsters (Victor Hesse), William Sadler (John McGarrett) e Mark Dacascos (Wo Fat).

In occasione del finale di serie lo stesso protagonista Alex O’Loughlin ha voluto ringraziare tutti per questi anni fantastici:

“Questa serie è stata la mia vita in questi ultimi dieci anni. Ovunque andassi nel mondo, in qualsiasi lingua, io sono per tutti McGarrett. Ciò che ho realizzato e raggiunto è straordinario. Non posso esprimere a parole la mia gratitudine ma posso ringraziare per essere stato parte di tutto questo e ne sentirò la mancanza. Non so come ringraziare voi fan. Grazie per averci seguito nel modo in cui l’avete fatto. Mi mancherete. Aloha”.

Ad andare in onda saranno ben tre episodi di Hawaii Five-0 10 questa sera e, in particolare, gli ultimi dal titolo Ricordi, Messaggio in codice e Aloha in cui Steve e la squadra saranno impegnati in diversi casi a cominciare proprio da un furto conclusosi con un omicidio. La vittima è Greg Dean, un turista di Chicago o, almeno, quello che sembrava tale fino a quando non è venuto a galla il fatto che era in realtà un contrabbandiere che stava trasportando una partita di diamanti. Cos’altro succederà questa sera nel lungo finale sapendo che Hawaii Five-0 11 non ci sarà?