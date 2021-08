Ascolti Anniversary dei Duran Duran e pensi “80s do it better”, e quando si tratta della squadra di Simon Le Bon è sempre garantito che si raggiunge un centro. Il nuovo singolo segue Invisible e anticipa l’attesissimo nuovo album Future Past che vedrà la luce il 22 ottobre.

Con Anniversary dei Duran Duran ci accorgiamo che Manuelone Agnelli aveva ragione: non si esce vivi dagli anni ’80 e questo è un bene. Il brano è tipicamente synth-pop, come soltanto i veterani di quegli anni così colorati ed elettronici sanno fare, e le scelte sonore di Nick Rhodes (sempre sia lodato) e soci riproducono fedelmente quelle atmosfere che hanno reso famosa a livello mondiale una delle band new wave più influenti degli ultimi 40 anni.

Anniversary è un pezzo dritto e squadrato, assolutamente radiofonico e forte di un groove ad alto potenziale e di una certa freschezza nei suoni che rende piacevole anche questa lenta discesa dell’estate. Anniversary dei Duran Duran è stato lanciato oggi, 31 agosto, nello stesso giorno in cui la band britannica arriverà all’Arena di Verona come super ospite internazionale.

I Duran Duran all’Arena di Verona

Questa sera i Duran Duran saranno super ospiti internazionali all’Arena di Verona per RTL 102.5 Power Hits Estate per presentare il nuovo singolo al grande pubblico.

Future Past uscirà in due formati: uno standard e l’edizione deluxe che includerà tre tracce aggiuntive. Il disco è la 15esima esperienza in studio della band di Simon LeBon e segue Paper Gods (2015). Con Invisible hanno stupito tutti grazie al video ufficiale girato interamente con la tecnologia dell’intelligenza artificiale Huxley, un chiaro messaggio di coerenza di una band che si è sempre tenuta al passo con la tecnologia ma non ha mai sconfinato nello strafare.

Sul questo nuovo singolo i Duran Duran hanno dichiarato:

“Anniversary è una canzone speciale per noi. Ovviamente eravamo consapevoli del nostro imminente 40° anniversario, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo aver suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto il vero significato dello ‘stare insieme’ . Non è qualcosa che avremmo pensato di fare 40 anni fa, ma lo facciamo oggi! È stato anche divertente costruire una traccia con accenni ai precedenti successi dei Duran, un pò come la caccia alle uova di Pasqua che i fan si divertiranno a trovare”.

Anniversary dei Duran Duran è un brano prodotto da Erol Alkan.