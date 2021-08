Nel giorno dell’anniversario della sua morte D. Time – Il Tempo di Lady D. rende omaggio alla memoria di Diana ripercorrendo la sua incredibile storia di giovane Principessa dal vissuto intenso e dal destino tragico. Questa co-produzione internazionale dedicata alla vita e all’eredità di Diana Spencer va in onda su Rai1 martedì 31 agosto alle 21.25, in occasione dell’anniversario dell’incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a Parigi, in cui Diana perse la vita insieme all’imprenditore Dodi Al-Fayed e al loro autista.

D. Time – Il Tempo di Lady D. ha come voce narrante un volto noto di Rai1, la giornalista e conduttrice del Tg1 Laura Chimenti: a lei è affidato il racconto della vita di Diana Spencer, morta a soli 36 anni, la metà dei quali passata sotto i riflettori da quando divenne la fidanzata del principe Carlo d’Inghilterra, idealmente destinata a diventare regina al fianco del futuro re. Un destino al quale Diana stessa non ha mai creduto di poter aspirare, come dichiarò nella celebre intervista alla BBC in cui parlò del suo matrimonio “troppo affollato” e di un establishment reale che non l’aveva mai davvero accettata.

D. Time – Il Tempo di Lady D. la racconterà non solo come sposa infelice e “principessa triste“, come fu definita dalla stampa, ma anche come protagonista della scena internazionale per la sua volontà di mettersi al servizio di cause umanitarie importanti. Non istruita ma molto intelligente e attenta osservatrice del suo tempo, Diana interpretò prima e meglio della famiglia reale i cambiamenti a cui la monarchia sarebbe andata incontro e usò la sua popolarità per dare voce a chi non ne aveva. Ha certamente partecipato ai cambiamenti sociali del suo tempo, ha dimostrato che i protocolli reali possono essere interpretati in modo più umano ed empatico, ha vissuto accanto alle star di Hollywood e del pop anni ’80, diventando lei stessa un’icona intramontabile.

Il documentario D. Time – Il Tempo di Lady D. include filmati d’archivio inediti della vita di Lady D., insieme a scene diventate emblematiche del suo fascino e dei cambiamenti culturali, sociali, economici che Diana ha vissuto nella sua giovinezza, tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso.