Se siete degli appassionati di programmazione e vi state limitando a portare a termine le vostre mansioni all’interno della vostra attività privata o di un’azienda, beh, state perdendo la possibilità di guadagnare soldi extra attraverso le tantissime opportunità offerte dalla rete.

Sappiamo bene che la tecnologia e la rete sono ormai diventate centrali nella nostra vita di tutti i giorni, e questo non fa altro che aggiungere valore alle conoscenze in ambito di programmazione dei tantissimi professionisti che si sono formati attraverso percorsi specialistici come quello organizzato da aulab. Il corso Hackademy organizzato dalla PMI italiana rappresenta un ottimo modo per affacciarsi nel mondo della programmazione con una preparazione finalizzata alla creazione delle competenze utili allo svolgimento della professione del web developer e all’inserimento rapido nel mondo del lavoro. Ci sono tanti modi per guadagnare soldi extra se si hanno delle capacità di coding, inventiva e pazienza. Ecco alcuni consigli pratici per riuscire a rimpinguare il proprio stipendio da programmatore informatico.

1. Mondo dei blog

Alzi la mano chi non ha mai pensato di creare un blog per parlare delle proprie passioni. Si tratta sicuramente di un’idea non particolarmente originale e attirare l’attenzione dei lettori, vista la quantità sterminata di pagine simili online, può essere considerata quasi una missione impossibile. Ma le cose cambiano se parliamo di programmazione. Un coder ha la possibilità di offrire contenuti di grande interesse con la possibilità di crearne alcuni a pagamento per chi è magari interessato ad approfondire argomenti specifici. Con le affiliazioni, una volta costruito un traffico di tutto rispetto – grazie anche all’ottimizzazione SEO dei propri contenuti – è possibile tirar su somme di tutto rispetto.



2. Lavorare come programmatore freelance

Il numero di professionisti che ogni giorno si rivolge alle piattaforme di servizi di freelancing è in continuo aumento, e in tanti riescono a guadagnare dei veri e propri stipendi grazie a questa modalità di lavoro. Se invece si parte già da un’occupazione tradizionale, è comunque possibile offrire le proprie conoscenze in ambito informatico per riuscire a integrare il proprio stipendio.

L’aspetto più interessante della vita da freelance è che è libera da vincoli contrattuali e questo permette al lavoratore una gestione autonoma e personale del proprio tempo e dei tempi di lavoro.

3. Sviluppo di applicazioni

Attorno alle app ruota un mercato florido che nei prossimi anni non potrà che espandersi ulteriormente. Per questo motivo l’idea di monetizzare le proprie capacità nell’ambito della programmazione è assolutamente vincente e può portare a grandi soddisfazioni.

Basta lo spunto giusto e le capacità tecniche adatte alla realizzazione del progetto per poter avere tra le mani un potenziale best seller da piazzare nei marketplace più conosciuti per l’acquisto e la vendita di applicazioni.

4. Formazione e tutoring online

Anche il mondo della formazione online è in continua crescita, favorito dai nuovi mezzi tecnologici che hanno fatto aumentare la qualità dei servizi offerti. L’interesse che si sta creando attorno al mondo del coding è innegabile, soprattutto tra i più giovani, attirati dalla possibilità di lavorare in una grossa azienda tecnologica. Questo aspetto può senz’altro essere sfruttato a dovere da chi ha conoscenze elevate e ha doti di divulgatore. Sono tanti i siti in cui è possibile offrire lezioni specifiche e servizi di tutoring personalizzabili.

5. Gare online per i coder più competitivi

I contest di coding sono un altro ottimo modo per guadagnare ottime somme di denaro sfruttando le proprie conoscenze di programmazione. Capacità e divertimento si uniscono in gare appassionanti a colpi di codice, capaci di far guadagnare ai vincitori somme decisamente interessanti.

Le aree più importanti in cui è possibile cimentarsi contro gli sviluppatori sono quelle del design, dello sviluppo e del data science. Ma gara a parte, c’è la possibilità di imparare dagli avversari e di creare dei contatti che in futuro potrebbero aprire nuove strade di guadagno.