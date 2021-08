L’uscita di You 3 su Netflix riserverà qualche sorpresa. In primis la nuova stagione del thriller sentimentale basato sui romanzi di Caroline Kepnes arriverà prima del previsto: attesa tra settembre e dicembre, You 3 non si farà aspettare fino a fine anno ma arriverà già il 15 ottobre. In secondo luogo, il bebè dell’inquietante coppia di protagonisti non sarà una bambina, come inizialmente previsto, ma un maschio.

Ad annunciare uscita di You 3 su Netflix è un video con la voce fuori campo di Joe Goldberg (Penn Badgley), lo stalker e serial killer che combatte coi suoi demoni cercando di realizzare la sua idea ossessiva di amore. Ora che sta per diventare padre dopo la storia con Love Quinn (Victoria Pedretti), nella quale è rimasto invischiato nonostante abbia scoperto che anche la sua compagna è un’assassina con notevoli problemi di salute mentale, si prepara all’ennesimo tentativo fallito in partenza di migliorare se stesso e guarire dalle sue ossessioni. La speranza dichiarata è quella di diventare un uomo che il suo bambino sarà “orgoglioso di chiamare papà“.

L’uscita di You 3 è stata ufficializzata con questo monologo in cui Goldberg, mentre prepara una torta per dare il benvenuto al suo primo figlio (inaspettatamente un maschio), si interroga su come chiamarlo: un nome che sia “forte, ma non spaventoso, classico, ma non banale, letterario ovviamente, perché crescerai in una casa piena di libri“, in riferimento alla passione del protagonista per la letteratura. La scelta ricade su Henry: “Scegliere il tuo nome è la prima delle decisioni vitali che prenderò per darti la miglior vita possibile, per proteggerti, per definire chi diventerai“, chiosa l’ex libraio.

La data d’uscita di You 3 era attesa oggi dopo l’invito a partecipare alla rivelazione del nome del bambino di Joe e Love, apparso sui canali social della serie. La terza stagione continuerà ad adattare il romanzo Hidden Bodies di Caroline Kepnes: la première di stagione è intitolata “E vissero felici e contenti“, episodio scritto da Sera Gamble e Marin Reed e diretto da Silver Tree.