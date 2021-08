Il tour di Sfera Ebbasta slitta al 2022. L’annuncio arriva dallo stesso Gionata Boschetti sui suoi profili social. Uno slittamento, quello del Famoso Tour, dovuto alla pandemia del Covid-19 che ancora non ha completamente allentato la sua morsa. Il trapper, tuttavia, ha già annunciato le nuove date.

Il Famoso Tour di Sfera Ebbasta slitta al 2022

Il Famoso Tour di Sfera Ebbasta era stato annunciato pochi giorni dopo l’uscita di Famoso (2020), quarto album in studio del trapper di Cinisello Balsamo. A causa del persistere dell’emergenza sanitaria tutti i concerti del calendario sono stati rinviati al 2022. Ecco le nuove date con i restanti biglietti disponibili.

9 aprile 2022 Rimini, Rds Stadium (recupero dell’11 settembre 2021)

Primo Anello Laterale Numerato € 69,00

Primo Anello Centrale Numerato € 49,45

Secondo Anello Laterale Numerato € 36,80

Parterre Gold Vip Pack € 103,45 11 aprile 2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum (recupero del 13 settembre 2021)

Anello C Laterale Numerato 36,80

Anello C Visione Laterale Limitata € 36,80 12 aprile 2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum (recupero del 14 settembre 2021)

Anello C Laterale Numerato 36,80

Anello C Curva Numerato 32,20

Anello C Visione Laterale Limitata € 36,80 20 aprile 2022 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena (recupero del 20 settembre 2021)

Primo Anello Gold Numerato € 69,00

Primo Anello Numerato € 49,45

Secondo Anello CAT 1 € 36,80

Secondo Anello CAT 2 € 32,20

Parterre In Piedi € 49,45

Parterre Gold Vip Pack € 103,45 22 aprile 2022 Roma, Palasport (recupero del 28 settembre 2021)

Tribuna Gold Centrale Numerata € 69,00

Primo Anello Laterale Numerato € 69,00

Secondo Anello Laterale Numerato € 49,45

Terzo Anello Centrale Numerato € 39,10

Terzo Anello Laterale Numerato € 36,80

Parterre Gold Vip Pack € 103,45 24 aprile 2022 Eboli, Palasele (recupero del 2 ottobre 2021)

Tribuna Gold Numerata € 69,00

Tribune Est e Ovest I Settore Numerate € 57,50

Tribune Est e Ovest II Settore Numerate € 49,45

Posto Unico Non Numerato € 43,70

Posto Unico Platinum Pack € 166,70

Posto Unico Gold Pack € 97,70 26 aprile 2022 Torino, Pala Alpitour (recupero del 21 settembre 2021)

Primo Anello Gold Numerato € 69,00

Primo Anello Numerato € 69,00

Primo Anello Frontale Numerato € 49,45

Primo Anello Curva Numerato € 41,40

Secondo Anello Laterale Inferiore Numerato € 41,40

Secondo Anello Laterale Superiore Numerato € 32,20

Primo Anello Laterale Numerato € 57,50

Secondo Anello Laterale Superiore Numerato B € 34,50

Secondo Anello Superiore Numerato Visione Laterale € 34,50

Parterre Gold Vip Pack € 103,45 28 aprile 2022 Firenze, Mandela Forum (recupero del 24 settembre 2021)

Parterre Gold Vip Pack € 103,45

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date.

Il 2021 di Sfera Ebbasta

Il tour di Sfera Ebbasta arriva dopo l’ennesimo successo registrato dal giovane artista di Cinisello Balsamo. Gionata si è ripreso la scena con la pubblicazione di Famoso, al quale ha fatto seguito un film documentario sulla realizzazione del disco e sull’esperienza del trapper negli Stati Uniti. I suoi fan già reclamano un nuovo disco di inediti, ma nel frattempo Sfera Ebbasta non rimane fermo.

In Ghettolimpo di Mahmood troviamo la traccia Dorado in cui Sfera Ebbasta duetta con Feid. A giugno è uscito il suo ultimo featuring in Mi Fai Impazzire di Blanco, e solamente un mese prima è uscita la traccia Di Notte di Ernia in cui Gionata duetta con Carl Brave. La voce del trapper milanese è presente anche nel disco Taxi Driver di Rkomi nella traccia Nuova Range.

Non gli sono mancate le collaborazioni internazionali, come il brano Mambo registrato insieme a Steve Aoki e Sean Paul. Non si esclude che prima della ripartenza del tour di Sfera Ebbasta nel 2022 possano arrivare altre novità, magari discografiche.