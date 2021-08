Di ritorno dalle vacanze il pensiero è solo uno: tornare all’amato divano e fare una scorpacciata di episodi, ma cosa vedremo? Le serie tv Amazon Prime Video da guardare nel mese di settembre 2021 non sono poi molte e messi da parte gli attesi nuovi episodi di Nove perfetti sconosciuti, i patiti del goal potranno godersi la docuserie sul Paris Saint-German, esclusiva Amazon, e poco altro.

PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende

Le serie tv Amazon Prime Video a settembre 2021 prenderanno il via proprio il 10 settembre prossimo quando ad aprire le danze sarà la docuserie dedicata alla squadra del Paris Saint-Germain, PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende. Lo speciale permetterà un’introspezione a 360 gradi nel club, nella vita dei giocatori e degli allenatori ma anche quelle che sono sensazioni e sentimenti dei tifosi.

Ecco il trailer della docuserie:

Do Re & Mi, Goliath 4 e Nove Perfetti Sconosciuti

Per chi non ama il calcio e attende con ansia anche altro, il 17 settembre arriva la serie animata e musicale Do Re & Mi, con Kristen Bell. Al centro degli episodi ci saranno tre uccelli canterini che vivono in un mondo a ritmo di musica. Il mese si conclude con gli episodi di Goliath 4. La serie tv con Billy Bob Thornton sarà disponibile con la sua quarta stagione dal 24 settembre tornando alle origini.

Sarà proprio il protagonista ad allearsi con una collega per smantellare l’industria degli oppioidi, come finirà questa volta per lui? Quella in onda a fine settembre sarà la quarta e ultima stagione, salvo cambiamenti, ecco di seguito il trailer:

Ciliegina sulla torta delle serie tv Amazon Prime Video a settembre 2021 è Nove Perfetti Sconosciuti. Dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’esordio, la serie con Nicole Kidman continuerà ad affollare la piattaforma con un nuovo episodio alla settimana quasi in contemporanea con la messa in onda americana Hulu. Il finale di stagione è previsto proprio per il prossimo 23 settembre.