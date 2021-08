Stanno circolando da alcuni giorni delle voci relative a Luc Montagnier e alla possibile querela nei confronti di Matteo Bassetti. Il noto virologo, spesso e volentieri ospite in programmi televisivi, ha avuto parole molto dure nei confronti del Premio Nobel la scorsa settimana, in riferimento ad un evento dove era presente anche sgarbi. Tra “demenza senile” ed altre uscite particolarmente pesanti, qualcuno sui social ha dato per scontata un’azione legale nei suoi confronti, con tanto di post finiti su tante bacheche.

Cosa sappiamo sulla possibile querela di Luc Montagnier a Bassetti

Va detto che Luc Montagnier sia personaggio assai discusso in questi anni in ambito medico. Alcuni mesi fa, anche sul nostro magazine, abbiamo riportato alcune sue prese di posizioni molto discutibili. Soprattutto sul fronte vaccini, con tanto di legami con l’autismo ad oggi non ancora dimostrabili. Per queste teorie, ma anche per altre battaglie portate avanti dal premio Nobel, il cui contributo sul fronte HIV è fuori discussione, abbiamo assistito a repliche molto forti da parte della comunità scientifica. Bassetti è stato solo l’ultimo della lista.

Ebbene, da diversi giorni gira voce che ci sarebbe una querela di Luc Montagnier pronta per Bassetti, ma come sostiene Bufale al momento non ci sono riscontri in merito. Dunque, ad oggi non possiamo darla per certa, anche perché l’esposizione mediatica di due personaggi simili, per alcuni versi simboli di due approcci completamente diversi rispetto al vaccino Covid, richiede per forza di cose molta prudenza. Diversi NoVax hanno invitato lo stesso Montagnier a procedere legalmente, ma non si hanno riscontri ulteriori.

Vi faremo sapere se verranno a galla ulteriori informazioni in merito, ma ad un argomento che sta sollevando molte discussioni sui social in relazione alla presunta querela. Del resto, Bassetti e Luc Montagnier da sempre alimentano confronti molti accesi.