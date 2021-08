Il trailer di CSI: Vegas ha ufficialmente mostrato i protagonisti della nuova serie sequel dello storico crime in campo per una nuova missione: stavolta non si tratta soltanto di combattere il crimine con gli strumenti della scienza e della tecnologia, ma di salvare quello stesso laboratorio che ha cambiato il modo di affrontare le indagini.

Il trailer di CSI: Vegas diffuso da CBS a poco più di un mese dal debutto – fissato il 6 ottobre negli Stati Uniti – mostra come la reputazione dell’intero team sia in pericolo, dopo la scoperta di una serie di errori che potrebbero portare al rilascio di migliaia di assassini condannati grazie alle prove del laboratorio e costare alla squadra le accuse di aver commesso una serie di gravi illeciti.

Nel trailer di CSI: Vegas veterani e new entry uniscono le forze di fronte a questa minaccia. Quando il nuovo team si riunirà per affrontare nuovi crimini e casi intricati da risolvere, dovrà occuparsi anche di salvare la gloriosa storia del laboratorio di Las Vegas: “Ogni caso, ogni imputato che è stato liberato con prove dal nostro laboratorio è stato chiamato in causa“, dice Sara Sidle (Jorja Fox) nella clip.

Per questo nel trailer di CSI: Vegas il nuovo capo del laboratorio Maxine Roby (Paula Newsome) convince gli ex investigatori a tornare sul campo: l’unico modo per uscirne è “seguire le prove“, secondo il collaudato metodo dell’investigazione della scena del crimine che li ha fatti diventare un’eccellenza. Ai vecchi amici, Gil Grissom (William Petersen), Sara Sidle (Jorja Fox) e David Hodges (Wallace Langham) si uniranno Joshua Folsom (Matt Lauria), Allie Rajan (Mandeep Dhillon) e Hugo Ramirez (Mel Rodriguez).

Ecco il trailer di CSI: Vegas, che torna in onda sei anni dopo il finale della serie originale nel 2015, rimasta una delle serie drammatiche più viste del 21° secolo.