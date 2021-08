Till Lindemann arrestato in Russia. Questa la notizia comparsa nelle ultime ore su Summa Inferno in cui possiamo vedere il frontman dei Rammstein alla stazione di polizia in compagnia degli agenti.

Lindemann, in tour per il suo progetto solista, si trovava nella sua stanza d’albergo a Tver, a 180 chilometri da Mosca, per partecipare al festival Maklarin For Homeland nela serata di venerdì 27 agosto. Gli agenti avrebbero fatto irruzione nel suo alloggio per portarlo alla stazione di polizia e interrogarlo. Insieme a lui, il suo agente Anar Reiband.

Till Lindemann, secondo le fonti, sarebbe stato arrestato per aver violato il divieto di raduni su larga scala in Russia. Soprattutto il suo manager Reiband sarebbe accusato di aver mentito all’ingresso nel Paese, avendo esibito il visto turistico senza dichiarare quali fossero le reali intenzioni del suo accesso in Russia. Per il momento né Till Lindemann né Anar Reiband hanno rilasciato dichiarazioni, né è possibile avere notizie sul loro status.

Till Lindemann, arrestato in Russia, si ritrova dunque ad affrontare nuovi problemi con il Paese. Due settimane fa il frontman dei Rammstein era stato denunciato dall’Ermitage del museo di San Pietroburgo per aver pubblicato NFT contenenti foto e video registrati all’interno del complesso senza autorizzazione. Quali siano le reali violazioni commesse dal cantautore tedesco non è dato saperlo, visto che gli organizzatori del Maklarin For Homeland hanno organizzato gli eventi secondo le normative vigenti contro il Covid-19, e lo show di Lindemann avrebbe ospitato un massimo di 500 spettatori.

Ancora, chi ha memoria ricorda che all’inizio di quest’anno un fan dei Rammstein, l’attivista Andrei Borovikov, ha avuto diversi guai con la legge russa per aver condiviso il video di Pu**y sulla sua bacheca social nel 2014. Per questo Borovikov, da sempre oppositore di Vladimir Putin, è stato accusato di distribuzione di pornografia.

Di Till Lindemann arrestato in Russia non si conoscono altri dettagli.