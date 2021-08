A poche ore dal disastroso incendio arriva l’odio degli hater contro Mahmood. Il rapper milanese, ieri, si è messo in salvo dopo il rogo del palazzo di via Antonini, un dettaglio riportato da Morgan nella sua lunga diretta social. Per il momento Alessandro Mahmoud non ha rilasciato dichiarazioni, ma si è già scatenato l’odio social.

Gli hater contro Mahmood

“In periferia fa molto caldo”, twitta qualcuno per scherzare citando le prime parole della hit Soldi, ma c’è chi fa di peggio. Allo stormo di hater contro Mahmood si aggiunge chi addirittura ostenta un brindisi in onore dell’abitazione andata in fiamme del cantautore, mostrando anche tre bottiglie da usare per l’occasione. Ancora, c’è chi contesta i quotidiani per aver messo in risalto solamente il nome dell’artista anziché parlare di tutte le altre famiglie che nel rogo hanno perso la casa.

Si esaurirà in una bolla di sapone, per fortuna, dal momento che il sindaco Beppe Sala ha annunciato che la tragedia non ha registrato feriti né vittime, ma su Twitter è di scena la polemica per i commenti degli hater contro Mahmood.

I messaggi di solidarietà

“Fate schifo”, rispondono altri utenti per protestare contro il cinismo dimostrato dai cosiddetti leoni da tastiera. Se da una parte c’è il fronte dei troll che ottengono traffico e viralità con le loro provocazioni, dall’altra c’è la solidarietà della parte più sana dei social con utenti che inviano all’artista e a tutte le altre persone coinvolte parole di coraggio.

“Dovreste vergognarvi” sono le parole più usate nei confronti dei troll, tipicamente nascosti dietro nomi fittizi e che si beano della notorietà raggiunta a seguito delle loro frecciatine. Per il momento né Morgan né Mahmood hanno pubblicato aggiornamenti sui social, ma non si esclude che lo facciano presto specialmente per rispondere alle provocazioni e rassicurare i fan.

Solidarietà a #Mahmood ed a tutte le persone che hanno perso la casa💔😭 — Maria 🐶 🐱🐷🦌🦁🐒🐘🐏 (@Maria65518355) August 30, 2021

A quei 4 cretini che stanno scrivendo cose stupide su #Mahmood dico solo che fate pena .

In tanti hanno perso la propria casa nell’incendio , mi dispiace tantissimo è una cosa terribile vi sono vicina #Milano — Selvaggia 🇮🇹🏳️‍🌈🔴⚫️ (@SelvaStefa) August 30, 2021

Lo so che sto mutuo vi sta ammazzando, ma godere sulla casa di #Mahmood non vi abbasserà la rata. — Devis (@zanaga_devis) August 30, 2021