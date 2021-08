Bisogna prendere atto che si commettono ancora oggi degli errori quando si parla del rimborso bonus IRPEF o Draghi, in riferimento alla busta paga di agosto che potrebbe regalare ai lavoratori dipendenti un extra pari addirittura a 1.880 euro. Dunque, un altro sostegno alle famiglie italiane, che va al di là dei vari bonus, come quello dei mobili che abbiamo provato ad illustrare in mattinata con qualche dettaglio extra. Proviamo a chiarire alcuni concetti importanti sull’argomento, in modo che tutti capiscano come stia evolvendo la situazione.

Alcune precisazioni sul rimborso bonus IRPEF o Draghi che ammonta fino a 1.880 euro

Provando ad analizzare la situazione più da vicino, ci sono effettivamente alcuni concetti da chiarire per quanto riguarda il rimborso bonus IRPEF o Draghi. Perché se da un lato è vero che la busta paga potrebbe presentarci un regalo con extra fino a 1.880 euro, si commettono ancora oggi alcuni errori evitabili. Partiamo proprio dal nome, perché spesso si associa senza alcun motivo questo bonus all’attuale Presidente del Consiglio. In realtà non c’è alcun nesso, in quanto la misura non è stata introdotta dall’attuale esecutivo.

Sostanzialmente, il rimborso che genera il bonus IRPEF è legato ad una serie di detrazioni che vengono calcolate e quantificate in base ad un valore molto preciso. Mi riferisco al numero dei giorni di lavoro che vengono effettivamente registrati durante l’anno. La quota massima, come detto pari a 1.880 euro, arriverà a coloro i quali si ritrovano con contratto a tempo indeterminato e che, allo stesso tempo, abbiano un reddito inferiore a 8.000 euro annui.

Il rimborso del bonus IRPEF scende a 1.380 euro in caso di contratto a tempo determinati, mentre la storia cambia in modo più significativo con redditi più alti. In particolare, andando oltre gli 8.000 euro e restando sotto i 28.000 euro avremo modo di arrivare a 978 euro. La cifra cala, fino ad azzerarsi con redditi pari a 55.000 euro.