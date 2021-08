Quali sono i segreti per fare soldi grazie a un portale web? Le opzioni a disposizione sono molteplici, e una delle più interessanti è quella che prevede di scrivere su commissione. Si tratta, cioè, di lavorare in qualità di copywriter: una mansione ideale per chi ha il terrore del posto fisso e teme di annoiarsi con la vita da ufficio. In questo modo, invece, si è dei veri e propri freelance, fermo restando che chi desidera un po’ più di stabilità può sempre entrare in una redazione digitale. Sul proprio portale si possono scrivere notizie e articoli finalizzati alla promozione di marchi e aziende, ma è possibile anche pubblicare recensioni relative a servizi e prodotti di vario genere, ovviamente in cambio di un compenso.

Come si crea un portale web

A questo punto, però, è necessario fare un passo indietro e capire come creare un portale web . Il consiglio è quello di affidarsi a una web agency, come per esempio Mondoinweb: il suo team di lavoro, potendo contare su una lunga e significativa esperienza in questo ambito, è a disposizione della clientela per guidarla nella scelta di tutto ciò che serve, dai servizi alle affiliazioni. Inoltre, è possibile rendere più snello il sistema di emissione dei servizi, al fine di limitare le perdite di tempo e contenere il più possibile gli errori, per esempio con la generazione delle fatture e i servizi automatizzati. L’importante è capire che un portale web è un’occasione per far crescere un progetto o un’idea in maniera veloce, per farli conoscere a un pubblico il più possibile ampio.

Guadagnare attraverso la pubblicità

La pubblicità è senza alcun dubbio uno dei metodi più rapidi che possano essere adottati per guadagnare grazie a Internet. Prima di tutto si deve essere in grado di redigere contenuti di qualità, e inoltre occorre avere dimestichezza con le tecniche Seo: queste, infatti, sono fondamentali per arrivare a un posizionamento ottimale su Google e sugli altri motori di ricerca e, quindi, per far diventare il proprio sito il più possibile popolare. Il traguardo ultimo consiste nel far crescere in misura sempre più significativa la quantità di visitatori, e in questo modo ci si potrà far conoscere dagli inserzionisti. Oltre alla pubblicazione di contenuti testuali, si può prendere in considerazione anche l’opportunità di postare dei video.

Come sfruttare le affiliazioni e AdSense

In base alla soluzione di guadagno su cui si decide di puntare, l’inserimento di banner pubblicitari sul proprio portale web è il mezzo più veloce e più efficace per fare soldi; ovviamente si può decidere di consentire alle aziende di pubblicare tali banner, che possono avere forme, colori e dimensioni differenti. Google AdSense è il punto di riferimento principale da questo punto di vista: uno strumento che fa dell’affidabilità il proprio punto di forza, grazie a cui si possono mostrare degli annunci di fianco ai contenuti pubblicati in modo da guadagnare. Gli annunci che verranno visualizzati dai visitatori del portale saranno coinvolgenti e pertinenti con i temi affrontati nella pagina. Volendo, è possibile customizzare l’aspetto dei banner in modo che gli stessi vengano adattati allo spazio. Maggiore è il numero di visualizzazioni e più consistenti sono gli introiti. Per quel che riguarda le affiliazioni, invece, è necessario registrarsi a un programma di affiliazione per poi promuovere servizi o prodotti di terze parti sul proprio portale. Nel momento in cui il link del prodotto viene cliccato da un utente, si ottiene una piccola commissione sul suo acquisto.

Gli e-commerce

Infine, l’ultimo modo utile per sfruttare un portale web per incrementare le proprie entrate è quello di trasformarlo in uno store online. Creare un e-commerce non è impegnativo, perché esistono CMS come Magento che semplificano il lavoro. È chiaro, però, che si deve studiare con la massima attenzione il mercato di riferimento, per non correre il rischio di trovarsi alle prese con articoli invenduti; in quel caso sarà necessario a proporre un prezzo inferiore nella speranza che in questo modo i clienti possano essere attirati. Si può decidere se produrre in prima persona ciò che si vende (per esempio articoli di bigiotteria o gioielli) o se comprare gli articoli all’ingrosso per poi rimetterli sul mercato.