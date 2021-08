Ci sono importanti conferme, in questi giorni, per quanto riguarda la data di uscita dell’iPhone 13. Indiscrezioni che, per forza di cose, rafforzano quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, con relativo coinvolgimento anche per l’Italia come potrete facilmente immaginare. Cerchiamo dunque di fare il punto della situazione, con una serie di date che dovremo cerchiare in rosso sul calendario per quanto concerne il mese di settembre. Solo così potremo farci trovare pronti, senza andare incontro a sorprese particolari.

La situazione sull’uscita dell’iPhone 13 anche qui in Italia

Nello specifico, la notizia della settimana investe Jon Prosser, il quale ancora in queste ore afferma che il 14 settembre sia la data definitiva per i fan che sono in attesa di toccare con mano il nuovo iPhone 13. Ovviamente, non ha potuto specificare le sue fonti poiché Apple sta seguendo gli addetti ai lavori. L’informatore afferma inoltre che gli inviti alla stampa verranno rilasciati una settimana prima dell’evento. Tradotto, questo vuol dire che potremo avere una conferma ufficiale sulla data di uscita dell’iPhone 13 subito dopo la prossima settimana.

Conferme anche per gli appuntamenti successivi fissati da Apple, a partire proprio dai tanto attesi preordini, i quali dovrebbero dovrebbero partire il 17 settembre. I prodotti concepiti dalla mela morsicata saranno in vendita a partire dal 24 settembre. Tuttavia, non sappiamo se tutte le unità saranno disponibili lo stesso giorno ed in contemporanea. Secondo alcune voci di corridoio, Apple anche quest’anno avrebbe realizzato quattro modelli di iPhone, esattamente come avvenuto lo scorso anno.

Dunque, prepariamoci a toccare con mano un iPhone 13 standard, senza dimenticare i vari iPhone 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. A detta della fonte, i modelli citati dovrebbero essere disponibili da subito quantomeno per il preordine. Nei prossimi giorni capiremo qualcosa di più sulle strategie commerciali di Apple, da aggiungere a quanto abbiamo riportato oggi 29 agosto.