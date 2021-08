Non possono essere ignorate in queste ore alcune segnalazioni, secondo cui i problemi DAZN non sarebbero ancora stati superati. Non tanto venerdì, quando il match tra Verona e Inter in verità è stato trasmesso anche da Sky, ma sabato sera. In occasione dell’anticipo di Serie A tra Juventus ed Empoli, infatti, non pochi utenti hanno dovuto fare i conti con fastidiosi rallentamenti. Non siamo ai livelli dei blocchi totali che hanno caratterizzato in parte la prima giornata del campionato, ma una serie di anomalie che i tecnici non potranno ignorare.

La situazione sui problemi DAZN il 29 agosto: c’è chi parla di disastro

Non poca la frustrazione del pubblico, al punto che commentando i problemi DAZN riaffiorati nella serata di sabato, qualcuno è arrivato a parlare di “disastro“. La sensazione è che, nella giornata di domenica, sarà necessario tener d’occhio soprattutto gli eventi che verranno gestiti in esclusiva dalla suddetta piattaforma, fermo restando che ad oggi non siano previsti rimborsi. Ne abbiamo parlato in settimana, analizzando i primi feedback ufficiali che sono stati resi pubblichi dal team Comunicazione di DAZN.

Situazione in continuo divenire, dunque, al punto che c’è grande attesa per scoprire come andranno le cose oggi. Ci saranno ancora problemi DAZN e relativo disastro, oppure le cose inizieranno ad assestarsi dopo un primo weekend da incubo sotto questo punto di vista? Staremo a vedere, fermo restando che abbiamo messo quantomeno da parte i down veri e propri della piattaforma. Di sicuro la questione rallentamenti va affrontata, anche perché gli stessi utenti affermano di non riscontrare anomalie con altre app impostate sullo streaming di contenuti video.

Non è certo la prima volta che ad inizio stagione si riscontrino problemi DAZN. Ora starà allo staff archiviarli una volta per tutte, in attesa che arrivi anche il servizio in stile “diretta gol” dopo la sosta.