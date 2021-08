“Ho fatto in tempo a fare un video ma sono scappato perché sentivo le fiamme addosso”, le parole di Morgan sui social mentre scappava dall’edificio in fiamme.

Tra i residenti del palazzo andato a fuoco a Milano ci sono anche due noti cantanti italiani: Morgan e Mahmood. Il primo ha commentato l’accaduto in diretta: “È una scena allucinante, le fiamme sono altissime“, rivelando che nello stesso palazzo, tra i residenti, figura anche il collega Mahmood, tra i primi ad abbandonare l’edificio, stando a quanto riportano alcuni testimoni.

“In quel palazzo abita anche Mahmood, il cantante”, le parole di Morgan, anche lui tra i primi a fuggire dalle fiamme. “È allucinante, stavamo per andare a fuoco anche noi. Noi stiamo nella casa di fianco. Sono scappato subito appena ho sentito il calore in casa, in un attimo è divampato il fuoco nel palazzo”, ha raccontato Morgan in una storia su Instagram.

Tanta paura ma da parte dei vigili del fuoco rassicurazioni sul fatto che il palazzo non crollerà.

Carlo Cardinali, funzionario dei Vigili del Fuoco, ha dichiarato all’Ansa: “L’edificio sicuramente non collasserà perché la struttura centrale in cemento armato non risulta interessata dalle fiamme, a differenza di quella esterna, quella metallica”.

L’incendio è divampato nelle scorse ore in un palazzo di 15 piani in via Antonini a Milano, nella periferia sud cittadina. L’incendio è divampato alle ore 17.45 ed è ancora in corso. Ha riguardato due numeri civici: il palazzo al numero 32 e quello al numero 34 di Via Antonini, dove abitano circa 70 famiglie.

Beppe Sala, sindaco di Milano, si è recato sul posto per verificare personalmente la situazione. “Tutti i residenti sono stato contattati. Sulla causa è difficile dirlo, non si capisce se sia nata da un rivestimento esterno come il palazzo a Londra o sia nato da un appartamento, quello che sappiamo è che ha preso tutto il palazzo perché i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche al piano interrato e ci sono delle macchine sotto bruciate”, le sue parole in un’intervista rilasciata oggi a Stasera Italia.