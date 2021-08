La stagione finale di Supernatural su Rai4 da domani, 30 agosto. Fin qui la notizia dovrebbe fare piacere ai fan italiani che ormai da mesi attendono questo momento ma la brutta sorpresa è sempre dietro l’angolo quasi si tratta di programmazione. Gli ultimi episodi della serie che vede al centro le peripezie dei fratelli Winchester non andrà in onda nel prime time e nemmeno nel tardo pomeriggio bensì intorno alle 14.00.

L’appuntamento con l’amatissima serie tv creata da Eric Kripke è fissato dal lunedì al venerdì alle 14.30 con due episodi al giorno ma proprio domani, 30 agosto, ad andare in onda ci saranno addirittura un incontro xxl. Prima dei due episodi ad andare in onda sarà lo speciale che anticipa la quindicesima stagione, anch’esso in prima visione assoluta.

A quel punto una serie di flashback e scene inedite lanceranno la nuova stagione anche se forse sarebbe meglio non cedere alla tentazione di fruire dello speciale prima di aver visto i primi episodi di Supernatural 15. L’ultima stagione della serie è composta da ben 20 episodi e ci terranno compagnia per due settimane, salvo imprevisti.

I fan apprezzano lo “sforzo” di Rai4 di mandare in onda il finale di Supernatural a quasi due anni dalla programmazione originale ma non amano molto l’orario scelto. La programmazione della serie continua ad essere vergognosa e questo spiega il perché Supernatural, che ha milioni di fan in tutto il mondo, continua ad essere snobbata dal pubblico italiano che, in realtà, preferisce cedere alla tentazione dello streaming per evitare il gap temporale tra le due messe in onda.

Gli ultimi episodi di Supernatural avranno modo di rivelare verità che nessuno aveva mai ipotizzato ma anche di mettere in fila quello che i due fratelli Winchester hanno fatto in questi anni. I nodi verranno al pettine e non senza vittime, questo è certo.