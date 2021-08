Il momento dei saluti è arrivato e presto i fan avranno a che fare con il finto finale di Grand Hotel 3. La serie spagnola ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate con una lunga cavalcata che dovrebbe concludersi il 5 settembre o, al più tardi, il 12, lasciando posto poi alla nuova edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi. Cosa succederà a quel punto e come finirà questa prima parte di stagione?

La pausa è dietro l’angolo anche se non sappiamo bene se la serie tornerà a Natale o, magari, la prossima estate con gli episodi finali, quello che sappiamo però è che il finto finale di Grand Hotel 3 porterà a galla nuove rivelazioni e misteri da risolvere.

In particolare, le anticipazioni degli episodi in onda il 5 settembre di Grand Hotel 3, il possibile finale, rivelano che all’indomani dell’esplosione, Alicia viene rapita. L’albergo, trasformato in un ospedale di fortuna, fatica a far fronte a numerosi feriti. Quando la giovane torna finalmente a casa il problema è un altro: soffre di amnesia. Diego, ora a capo dell’albergo, sta valutando di venderlo.

Se la serie andrà avanti fino al 12 settembre, i fan scopriranno che Diego ha venduto l’albergo a Celia Velledur mentre Alicia e Julio cercano l’auto usata per rapirla e Ayala indaga sulla scomparsa di Celia, nuova proprietaria dell’albergo. Un altro mistero da risolvere?

Prima del finto finale di Grand Hotel 3, il pubblico avrà modo di occuparsi degli episodi in onda oggi, 29 agosto, dal titolo Legami di sangue e Il circolo del Meridione (la prima parte) in cui Donna Sofia confessa ad Alicia di aver ucciso lei Beatriz e che Diego voleva incastrarla facendo trovare ad Ayala l’arma del delitto con le sue impronte. Javier fa finta di rimanere sordo per non arruolarsi nell’esercito.

Donna Teresa vuole entrare a tutti i costi a far parte del prestigioso “Circolo del Meridione”, ovvero il Circolo degli albergatori scelti dell’Europa meridionale. Ma Alfredo glielo impedisce, tramite il Consiglio Direttivo.