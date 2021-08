Edward Asner è morto. Un altro brutto colpo per il mondo del cinema e delle serie tv in cui l’attore aveva mosso i passi sin dagli anni ’70, prestando il volto a Lou Grant, e finendo ai giorni nostri quando ancora vestiva i panni di Sid Weinberg in Cobra Kai. Meglio conosciuto come il burbero giornalista che ha interpretato per la prima volta in The Mary Tyler Moore Show, l’attore era anche un caratterista impegnato e un attivista politico e oggi tutti quelli che lo hanno conosciuto lo piangono.

Ed Asner è morto a 91 anni lasciando sulla bacheca di casa ben sette Emmy Awards, cinque dei quali vinti per aver interpretato lo stesso personaggio, il burbero ma amabile giornalista Lou Grant. L’attore è stato anche presidente della Screen Actors Guild dal 1981 al 1985 ed è stato attivo in cause politiche sia all’interno che all’esterno dell’industria dell’intrattenimento occupandosi di diritti, anche quelli degli animali.

Edward Asner aveva 40 anni quando è stato contattato per il ruolo di Lou Grant e sin dalle sue prime battute (tra cui “Odio lo sperma”) e da lì in poi ha preso il via la sua carriera che lo ha portato anche alla corte della miniserie del 1976 Rich Man, Poor Man, dove ha prestato il volto a Nick Nolte, e la rivoluzionaria miniserie Roots, in cui interpretava con scrupolo un capitano di una nave negriera.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

Di recente lo abbiamo visto in molte serie nel ruolo di guest star e, in particolare, in alcuni episodi di The Good Wife, The Middle, Grace and Frankie, Hot in Cleveland e ER. Edward David Asner è nato il 15 novembre 1929 a Kansas City, Mo., dove è cresciuto, era il più giovane di cinque figli di immigrati ebrei ortodossi. In passato si è interessato di teatro e ha lavorato anche ad un programma radiofonico durante gli studi.

L’attore ha sposato Nancy Sykes nel 1959 e da lei ha avuto tre figli. Dopo il divorzio, nel 1988, dieci anni dopo ha sposato Cindy Gilmore, una produttrice, da cui ha poi divorziato sei anni fa.