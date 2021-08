Giornata favorevole per chi ha intenzione di acquistare gli auricolari wireless AirPods Pro targati Apple, accessori che si ritrovano ad un costo piuttosto interessante su Amazon. Abbiamo infatti notato, in queste ultime ore, uno sconto non indifferente per gli AirPods Pro e che potrà fare alquanto comodo a chi sta pensando di poterli acquistare. Il famoso sito di e-commerce ha deciso di applicare uno sconto del 28% rispetto al costo da listino, con un risparmio di 79,01 euro ed un prezzo finale di 199,99 euro.

Come sta cambiando il prezzo per AirPods Pro

Dunque, una nuova proposta dopo quella presa in esame a luglio. L’offerta risulta essere davvero allettante e non è un caso che si stia parlando dell’Amazon’s choice di giornata, un acquisto che lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente. Questi AirPods Pro possono contare anche sul servizio Prime, ciò significa che non sono soggetti a costi di spedizione e soprattutto che potranno arrivare nelle vostre case nel giro di pochissime ore.

Chi non è abbonato a Prime può sempre optare per la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire allo stesso modo di tali vantaggi. La disponibilità di questi AirPods Pro è immediata, ma chiaramente potrebbe cambiare nel giro di poche ore, molto dipenderà dal numero di richieste che riceverà in questo lasso di tempo. Anche il prezzo potrebbe subire dei cambiamenti, per questo è consigliabile acquistare al momento questi AirPods Pro se si ha intenzione di sfruttare lo sconto proposto quest’oggi da Amazon.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Ricordiamo come si stia parlando di uno dei prodotti indossabili di ultima generazione realizzato da Apple, auricolari wireless che possono contare sulla cancellazione attiva del rumore ed essere completamente isolati da ciò che vi circonda. Non manca chiaramente la modalità trasparenza per riuscire invece a restare vigili su quello che accade intorno.

Si tratta di un prodotto Apple resistente all’acqua ed al sudore, che presenta affusolati cuscinetti in tre taglie, realizzati in morbido silicone, per un comfort su misura e con attivazione rapida di Siri grazie ad “Hey Siri“. Inoltra non manca la custodia di ricarica wireless per garantire un’autonomia di 24 ore. Sta ora a voi decidere se puntare o meno su questi AirPods Pro in offerta su Amazon.