Matthew Mindler è morto. Un’altra brutta notizia per il mondo del cinema ancor di più perché il giovane attore aveva solo 19 anni. Le circostanze della sua morte sono ancora avvolte nel mistero perché prima di essere ritrovato cadavere poco distante dal campus che lo ospitava, l’attore risultava scomparso da mercoledì (data della denuncia).

Secondo quanto riporta TMZ riferendosi alle forze dell’ordine, sembra che Matthew Mindler è morto per cause ancora da definire e la sua dipartita è stata confermata dal college che stava frequentando, la Millersville University, che sul proprio sito ha annunciato:

“È con il cuore addolorato che vi comunichiamo la morte del diciannovenne Matthew Mindler di Hellertown, in Pennsylvania. La ricerca di Matthew era in corso da giovedì, dopo la sua scomparsa. Matthew è stato trovato morto questa mattina, sabato 28 agosto, a Manor Township vicino al campus”.

Al momento non sono state rivelate le cause della sua morte anche se in molti sono convinti che possa essere successo qualcosa che è poi sfuggita di mano. Mindler è famoso per aver recitato al fianco di Paul Rudd in Quell’Idiota di Nostro Fratello.

La polizia dice che Matthew è stato visto per l’ultima volta allontanarsi dal suo dormitorio martedì alle 20:11, con indosso una felpa bianca della Millersville University con strisce nere sul braccio, uno zaino nero, jeans e scarpe da ginnastica bianche. L’attore non si vedeva da martedì sera e mercoledì sera ne è stata denunciata la scomparsa.

Matthew Mindler ha preso parte ad un episodio di As the World Turns, Frequency ed è apparso nel film TV del 2016, Chad: An American Boy. Nei prossimi giorni saranno rivelati i dettagli sulle cause della morte del giovane attore anche se non sono stati rivelate presenze di segni sul corpo che possano indicare un’aggressione.