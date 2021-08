Marilyn Manson duetta con Kanye West, il che è un po’ come dire un incontro tra l’Inferno e il Paradiso. Reverendo della Chiesa di Satana il primo, timorato di Dio il secondo, eppure sono comparsi insieme nell’ultimo listening party di Donda, l’album che (ancora) non c’è ma di cui tutti sanno già tutto.

Il Reverendo, infatti, è apparso allo stadio Soldier Field di Chicago sul porticato della casa d’infanzia di Ye, da lui appositamente ricostruita in occasione dell’evento, e ha fatto tanto rumore pur non avendo spiccicato mezza nota. Insieme a loro un mascherato DaBaby, che tutti hanno riconosciuto. A cosa era dovuta la visita di Brian Warner al listening party di Donda? La risposta arriva da un portavoce dello shock-rocker.

Da un’intervista rilasciata a People è emerso che in Donda esiste una traccia in cui Marilyn Manson duetta con Kanye West e non solo: Manson collabora con Kanye nell’intero progetto. Una notizia che senz’altro fa discutere, in primo luogo perché l’apparizione del Reverendo durante al Soldier Field di Chicago è stata la prima manifestazione pubblica dopo tanto tempo, in secondo luogo per le vicende giudiziarie che negli ultimi mesi hanno raggiunto la voce di Coma White.

Marilyn Manson, infatti, è stato accusato da più fronti di abusi sessuali, attribuzioni che sia lui che i suoi legali stanno respingendo con forza. In ultima battuta, ad esempio, Brian Warner ha parlato di complotto nei suoi riguardi, un tentativo di monetizzare sulla sua persona sfruttando in modo “cinico” il movimento MeToo. In sua difesa, ricordiamo, era intervenuta anche l’ex moglie Dita Von Teese ma erano piovute accuse anche da parte di Wes Borland dei Limp Bizkit e Trent Reznor dei Nine Inch Nails.

Ora la curiosità è tutto sui rumor secondo i quali Marilyn Manson duetta con Kanye West in Donda, il Godot del rapper statunitense.