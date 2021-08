Alla fine Manifest 4 ci sarà, grazie a Netflix: la nuova ed ultima stagione della serie drammatica è stata ufficialmente rinnovata dallo streamer, per un ultimo capitolo che dia una conclusione alla storia. Il salvataggio arriva in extremis dopo un’estate in cui sembrava che non ci fossero grandi speranze dopo la scelta di NBC di cancellare il format alla fine della terza stagione.

La conferma di Manifest 4 arriva infatti dopo oltre due mesi dall’annuncio della cancellazione della serie: NBC aveva deciso di non rinnovarla nonostante il finale dell’ultima stagione fosse decisamente aperto e pieno di cliffhanger. Da allora era partita una campagna social, sostenuta anche dai creatori e dal cast della serie, per salvare Manifest e darle almeno una stagione finale. Addirittura il suo showrunner Jeff Rake aveva dichiarato che avrebbe concluso la sua storia anche con un libro, se necessario, per non lasciare incompleto il racconto delle anomale vicende dei passeggeri del volo 828 della Montego Air. Finché è arrivata Netflix a prendere le redini della produzione.

Manifest 4 sarà realizzata e distribuita da Netflix e sarà l’ultima stagione della serie, per un addio in grande stile che durerà molto più dei classici formati dello streamer: il quarto capitolo di Manifest avrà infatti ben 20 episodi, quanti una stagione da palinsesto della tv generalista, ma sarà probabilmente distribuita in più parti.

La notizia del salvataggio di Manifest 4 è stata accolta con commozione dallo showrunner Jeff Rake, che in una nota ha commentato la decisione di Netflix ringraziando per la fiducia accordata al suo progetto. Il suo pensiero va soprattutto al pubblico che ha sostenuto la campagna #SaveManifest facendosi sentire sui social e spingendo Netflix ad investire su una nuova stagione di Manifest.

Ciò che è iniziato anni fa come un volo di fantasia nel profondo della mia immaginazione si è evoluto nel viaggio di una vita. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare l’effusione mondiale di amore e supporto per questa storia, i suoi personaggi e la squadra che lavora così duramente per dare vita a tutto. Il fatto che saremo in grado di premiare i fan con il finale che meritano mi commuove a non finire. A nome del cast, della troupe, degli scrittori, dei registi e dei produttori, grazie a Netflix, alla Warner Bros. e, naturalmente, ai fan. Il merito è vostro.

L’accordo di Netflix per Manifest 4 siglato con la società produttrice Warner Bros. include anche la distribuzione di tutte le stagioni precedenti della serie sulla piattaforma streaming.