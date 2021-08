Dopo tanto rumore sulla copertina di Nevermind, Krist Novoselic risponde alle accuse. Sono passati pochi giorni dal polverone sollevato da Spencer Elden, protagonista della copertina del disco che all’età di 4 mesi era stato scelto per lo storico scatto di Kirk Weddle. Il fotografo, come racconta Spencer, aveva offerto 200 dollari al padre Rick per uno scatto all’interno dei una piscina a Pasadena, California, un concept che si faceva beffa della rincorsa del dollaro in nome del capitalismo.

Le accuse di pedopornografia

Spencer, oggi 30enne, dopo essersi offerto per una rivisitazione della cover per il 25esimo anniversario dello storico album, ha lanciato la pesante accusa: tramite l’avvocato Robert Y. Lewis ha depositato presso la Corte di Los Angeles un’accusa di pedopornografia nei confronti di 17 persone, compresi Krist Novoselic e Dave Grohl, e ha chiesto il risarcimento di 150mila dollari.

Contro il ragazzo sono volate ondate di fango sui social, accusato di voler monetizzare su un capolavoro e di volersi fare pubblicità. Da parte della band, fino alle ultime ore, non è arrivata alcuna risposta fino a un post pubblicato da Krist Novoselic, storico bassista della band capitanata dal compianto Kurt Cobain.

La risposta di Krist Novoselic

A gravare maggiormente sui superstiti della band, secondo l’atto depositato da Spencer e dal suo legale, è la “colpa” di non aver tutelato la sua persona consentendo, dunque, di mostrare al mondo intero i suoi genitali attraverso la copertina del disco che ancora oggi detiene il record di album più venduto dei Nirvana.

In tutta calma Krist Novoselic risponde alle accuse e propone un’alternativa: la copertina senza Spencer Elden, con il dollaro appeso all’amo in evidenza e l’acqua della piscina. Una risposta ironica, ovviamente, con la quale l’ex bassista manifesta la sua serenità in merito alla vicenda. Per il momento manca una dichiarazione da parte di Dave Grohl e anche da Courtney Love, ma che presumibilmente manterrà il silenzio.