Diego Fusaro ha da tempo l’etichetta di filosofo per i suoi studi e per le citazioni utilizzate spesso e volentieri sia su Facebook, sia nelle trasmissioni televisive in cui è invitato. I temi trattati, soprattutto sulle reti Mediaset, grazie anche al suo seguito social, investono vaccini e green pass. Nota la sua posizione no vax, in primis per quanto concerne il siero contro il Covid, mentre altri personaggi famosi come J-Ax hanno sempre avuto un approccio differente al tema. Ne abbiamo parlato non molto tempo fa sul nostro magazine.

Cosa è successo alla pagina Facebook di Diego Fusaro

In queste ore, nel dettaglio, ci sono state numerose segnalazioni riguardanti proprio la pagina Facebook di Diego Fusaro. Provando a collegarsi alla solita URL, infatti, gli utenti si sono imbattuti in un messaggio di errore. Al momento, come riportato anche da Bufale, la community risulta nascosta. Dunque, non c’è stata una vera e propria cancellazione, in quanto il diretto interessato tramite una diretta Facebook pubblicata sul suo profilo privato ci ha fatto sapere che lui in realtà vede ancora la pagina in questione. Gli altri utenti no.

Diego Fusaro afferma di aver contattato Facebook e che l’assistenza gli avrebbe detto che qualcuno ne sarebbe entrato in possesso. Tale soggetto lo avrebbe estromesso dall’amministrazione, mentre il social network avrebbe congelato la pagina per l’attività sospetta riscontrata. Dunque, potrebbe essere ripristinata a stretto giro, scongiurando l’ipotesi che possa trattarsi di un’opera di censura. Situazione in continua evoluzione dunque, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La pagina Facebook di Diego Fusaro pare non sia stata bannata, riepilogando, ma allo stesso tempo la piattaforma deve capire bene cosa sia successo. Vi farò sapere appena arriveranno riscontri certi ed ufficiali, in modo da non lasciare nulla al caso su una vicenda che ha fatto molto discutere.