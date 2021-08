“La Costituzione è stata stracciata, vilipesa”. Non utilizza mezzi termini l’avvocato Edoardo Polacco intervistato da Red Ronmie sull’emergenza Covid. Il legale, che sin dal primo lockdown ha fornito assistenza gratuita a migliaia di cittadini, ha spiegato tutte le sue perplessità rispetto all’approccio legislativo utilizzato per gestire la pandemia. A cominciare dall’utilizzo dell’utilizzo dello strumento del Dpcm che nessuno conosceva in Italia e che è stato abusato secondo il suo parere tecnico.

Ha spiegato che ci sono dei magistrati che si stanno pronunciando in maniera avversa rispetto alle disposizioni del Governo ritenendole inappropriate. Si tratta di giudici di tribunali spesso di provincia ma che si stanno opponendo all’approccio governativo. Il legale ha poi ricordato di avere attive in tutt’Italia, insieme ad altri colleghi, migliaia di cause dinanzi a vari tribunali del Lavoro rispetto a provvedimenti presi nei confronti soprattutto di medici non vaccinati.

L’avvocato Polacco: “Preoccupato per il Green pass

Uno degli aspetti che più preoccupa il legale è proprio l’utilizzo del Green pass ideato per costringere le persone a vaccinarsi. In questo modo, secondo il suo parere, verrà resa sempre più difficile la vita di chi ha scelto di non sottoporsi alla vaccinazione isolandola e costringendola a vaccinarsi per partecipare alla vita pubblica. Secondo il suo punto di vista, nei prossimi mesi la situazione peggiorerà perché verranno sempre più allargati gli ambiti all’interno dei quali non si potrà operare senza la vaccinazione.

È il caso di tutto il settore pubblico a cui, secondo il suo pronostico, non sarà possibile accedere senza essere vaccinati. Una previsione che riguarda anche il suo ambito visto che potrebbe essergli preclusa la possibilità di operare in tribunale senza vaccinazione. In ogni caso l’avvocato Polacco ha spiegato che la sua non è una battaglia basata sull’essere d’accordo o meno sull’utilizzo dei vaccinarsi ma una lotta per lasciare la possibilità di scelta alle persone. Dal suo punto di visto questa libertà è stata negata in tutti questi mesi da vari provvedimenti che lui, insieme ad altri colleghi, è pronto a contestare nelle aule di tribunale.