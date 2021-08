Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri sono i protagonisti di A Grande Richiesta, stasera in replica su Rai1 con il meglio di tre delle cinque puntate dell’edizione. Protagonisti della serata di best of sono le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo.

Lo show è andato in onda su Rai1 per la prima volta questo inverno in cinque appuntamenti per le prime serate Rai dal mese di febbraio. Cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i cantanti più amati della musica italiana per l’intrattenimento del sabato sera di Rai1, sono andati in onda a partire dal 13 febbraio, ognuno con un titolo diverso e con un direttore artistico diverso per un omaggio ad un artista diverso in compagnia di tanti ospiti.

Ora la Rai propone il meglio degli appuntamenti, condensati nella serata di oggi, sabato 28 agosto. Patty Pravo, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri sono i protagonisti delle tre puntate condensate stasera in un’unica serata. Alla conduzione del programma ci sono stati Flavio Insinna, Alberto Matano e Carlo Conti.

La serata tributo a Patty Pravo è andata in onda per la prima volta il 20 febbraio. Lo show, dall’evocativo titolo “Minaccia bionda”, è stato condotto da Flavio Insinna, con la direzione artistica di Pino Strabioli, e impreziosito da molti ospiti di eccezione che hanno ripercorso con Patty Pravo la sua carriera.

La puntata dedicata a Loredana Bertè è invece andata in onda per la prima volta a marzo. Il titolo era “Non sono una signora” e lo spettacolo è stato condotto da Alberto Matano, con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Carlo Conti ha invece guidato la puntata in tributo ai Ricchi e Poveri, in onda il 27 febbraio da un’idea di Danilo Mancuso per celebrare la reunion del gruppo dei Ricchi e Poveri. La serata aveva come titolo “Che sarà sarà” e la direzione artistica era stata firmata dallo stesso Carlo Conti.

Gli ospiti

Nel corso dei tre appuntamenti, si sono alternati sul palco questi ospiti:

Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio, Nina Zilli, Elettra Lamborghini, N.A.I.P., Giovanni Caccamo e Stefano Di Battista nella puntata dedicata a Patty Pravo.

Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni, vincitore di The Voice Senior nella puntata dedicata a Loredana Bertè.

Ivan Urgant, Al Bano e Roberto Vecchioni nella puntata dedicata ai Ricchi e Poveri.