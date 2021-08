Si parla tanto di iPhone 13 e del suo esordio sul mercato, come abbiamo osservato in giornata con le ultime notizie in merito, ma attenzione anche ad un argomento correlato come i tempi di uscita dell’aggiornamento iOS 15. Già, perché i due temi per forza di cose viaggiano e viaggeranno di pari passo. Cerchiamo di capire insieme come stiano evolvendo le cose in queste ore, in modo da farci trovare pronti in vista delle prossime mosse di Apple nei confronti dei propri utenti.

Quali sono i tempi di uscita dell’aggiornamento iOS 15

In particolare, le ultime indiscrezioni ci dicono che la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 13 dovrebbe avvenire il prossimo 14 settembre. Qualora la notizia dovesse essere confermata, allora anche la distribuzione dell’aggiornamento iOS 15 potrebbe avvenire quel giorno. Spesso e volentieri, infatti, la diffusione del nuovo pacchetto firmware della mela morsicata è avvenuta a pochi minuti dalla conclusione dell’evento. Insomma, ci aspettano due o tre settimane molto intense sotto questo punto di vista.

Per quanto riguarda le novità previste dal nuovo upgrade, in queste ore si parla di HomeKit Secure Video‌ che supporta già il rilevamento delle persone per restringere gli avvisi di movimento, ma attraverso il nuovo aggiornamento iOS 15‌, le telecamere di sicurezza e i campanelli video che supportano ‌HomeKit Secure Video‌ possono rilevare la consegna di un pacco e farti sapere quando il pacco che stai aspettando arriva a casa tua.

Per quanto riguarda l’assistente vocale di Apple, sappiamo che Siri‌ in ‌iOS 15‌ può essere utilizzato per controllare un dispositivo ‌HomeKit‌ in un momento specifico. Ad esempio, se desiderate che le luci della vostra camera da letto si spengano alle 21:00, potrete dire “Ehi ‌Siri‌, spegni le luci della camera da letto alle 21:00”. A quel punto, l’assistente vocale verrà incontro alla vostra richiesta. Staremo a vedere come si muoverà Apple a settembre, anche sul versante software.