Dovrebbe arrivare a breve una buona notizia per tutti coloro che sono sempre attenti alla disponibilità PS5, in relazione a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi a proposito di MediaWorld. Come stanno effettivamente le cose e cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Come molti sanno, in settimana ci sono stati un paio di lanci all’interno dello store online, sia per la versione digital, sia per quella standard. Proprio la prima, però, ha fatto registrare non pochi problemi tecnici in fase di acquisto.

Prospettive per la disponibilità PS5 ad ore su MediaWorld

In sostanza, ci sono molte scorte invendute per quanto concerne la console digital. Nel momento in cui risulteranno risolti e superati i bug che hanno ostacolato le vendite dei giorni scorsi, dovremmo registrare una nuova disponibilità PS5. Del resto, anche in passato le cose sono andate così, ragion per cui è lecito aspettarsi un rilancio a stretto giro. Anche perché, non dobbiamo dimenticarlo, in circostanze simili cresce la frustrazione del pubblico e, di conseguenza, la necessità per store come MediaWorld di rilanciare determinate promozioni o campagne.

Impossibile prevedere data ed orario, ma nel momento in cui la situazione si sbloccherà, è altamente probabile che l’informazione sia data direttamente da MediaWorld tramite i suoi canali social. Personalmente, non escludo che qualcosa possa muoversi già durante il fine settimana appena partito, ma è chiaro che molte variabili potrebbero in parte rallentare i lavori. Appena ne saprò di più, pubblicherò ulteriori aggiornamenti in merito nel nostro magazine, in modo che tutti possano farsi trovare pronti.

Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni per quanto concerne la disponibilità PS5, fermo restando che tutti si attendono un segnale concreto da MediaWorld per archiviare i disagi dei giorni scorsi registrati dagli utenti italiani.