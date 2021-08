La conferma è ormai ufficiale: Pomeriggio5 torna in onda in versione ridotta ma anticipa al 6 settembre. A differenza di Uomini e donne e di altri programmi di punta di Canale5, Barbara d’Urso tornerà in tv già tra meno di due settimane ma in una versione davvero mini visto che in totale la puntata sarà di 50 minuti da cui dobbiamo togliere spot ed eventuali sponsorizzazioni.

Il Biscione non rinuncia al programma di Barbara d’Urso ma le riserva l’ora che va dalle 17.35 circa e fino alle 18.40 quando poi cederà il posto a Gerry Scotti o a Paolo Bonolis con i loro quiz. I fan della bella conduttrice sono già sul piede di guerra mentre i suoi detrattori gridano alla vittoria perché la d’Urso non è stata messa da parte per altri programmi ma bensì per le serie turche che ci hanno tenuto compagnia in questi mesi.

Da lunedì 6 settembre rimangono in onda Beautiful e Una Vita ma anche Brave and The Beautiful (che cederà poi il posto a Uomini e donne dal 13 settembre) e poi Love Is in The Air, in onda dalle 17.35 e fino a Pomeriggio5. La serie turca con Kerem Bürsin e Hande Erçel occuperà lo spazio che fino alla scorsa primavera era occupata da Pomeriggio5 che dovrà rivedere un po’ la sua scaletta.

A quanto pare Mediaset ha deciso di tagliare il trash dai programmi pomeridiani e questo significa che i sedicenti opinionisti e anche le starlettine che affollavano lo studio di Pomeriggio5 dovranno trovare un’altra occupazione. Quella che andrà in scena da lunedì 6, almeno secondo le anticipazioni, sarà una vera e propria rivoluzione della tv che potrebbe finalmente rimettere in ordine le categorie dei lavoratori dando spazio a chi sa fare qualcosa e togliendone a chi vive solo di gossip e trash. Alla fine sarà davvero così oppure la d’Urso e i suoi dovranno tornare all’intrattenimento?