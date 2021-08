Ten dei Pearl Jam è uno di quei dischi al quale tutti devono qualcosa. Non importa se non piace, se i PJ non sono per tutti né è rilevante il dibattito sull’accostamento tra la band e il grunge. Ten è uno degli anelli di congiunzione tra l’hard rock e il mainstream, tra il punk e il rock alternativo e tra la figaggine e il marcio.

Di Eddie Vedder non sono certo peculiari le vomitate sul pubblico né le dita medie alzate contro gli “sbivvi di mevda” al grido di “f**k the cops”: Eddie è la rockstar sorridente e gentile, un serpente che ti dorme accanto ma non ti prende le misure, la voce elaborata e viscerale che canta Jeremy per protestare contro la violenza, ma senza mandare a quel Paese il suo Paese. Ten dei Pearl Jam è il disco di debutto di 5 ragazzi che si corteggiavano da prima nei Mother Love Bone e nei Temple Of The Dog, un percorso che si incrociò con quello di Chris Cornell.

Un concime determinante per il fiore che viene fuori in Ten. Un disco furente ma educato, perentorio se vogliamo. Le chitarre di Mike McReady e Stone Gossard si snodano in riff che attingono ora dagli anni ’80 e ora dai ’70, ma sono un grimaldello necessario per sbloccare la porta agli anni ’90.

Tante le sfortune del rock sulle quali bisogna fare pulizia, dai Mötley Crue a tutta la variante happy metal pompata dalle groupie: i Pearl Jam, con Ten, propongono la faccia un po’ meno inca**ata del rock che si ritocca con elementi di saggezza: Even Flow, Alive, Black, biglietti da visita che funzionano ancora oggi. Ten dei Pearl Jam è la faccia più diplomatica del grunge che insegna che si può odiare senza distruggere, si può amare senza ballate che fanno contenti solamente i produttori di accendini.