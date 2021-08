Sembrano esserci pochi dubbi sulle date calde del momento, per quanto riguarda l’uscita dell’iPhone 13 in Italia. Nonostante Apple non si sia ancora sbilanciata pubblicamente sotto questo punto di vista, infatti, diversi segnali ci portano verso un programma molto chiaro per la mela morsicata. Dunque, occorre riprendere quanto riportato nella giornata di ieri, con qualche spunto aggiuntivo che potrebbe fare la differenza per il pubblico. Stando almeno a quanto trapelato finora per chi segue da vicino l’argomento.

Le ultime indicazioni sull’l’uscita dell’iPhone 13 in Italia

Quali sono i progetti di Apple a proposito dell’l’uscita dell’iPhone 13 in Italia e nel resto del mondo? Secondo quanto emerso fino a questo momento, le ipotesi più concrete ci portano verso una strategia molto chiara per il produttore americano. Si parte dalla data di presentazione dei nuovi iPhone 13, con un evento che a quanto pare potrebbe essere organizzato tra il 14 ed il 15 settembre. Allo stesso tempo i preordini dovrebbero scattare dal venerdì successivo, il 17 settembre, secondo quanto affermato in queste ore da Jon Prosser.

Infine, la vera e propria uscita dell’iPhone 13, da un punto di vista prettamente pratico, dovrebbe aversi il 24 settembre, con le consegne dei primi prodotti acquistati dagli utenti coi preordini. Inutile dire che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro in questo senso.

Al di là delle considerazioni relative alla data di uscita dell’iPhone 13, bisogna capire anche quali saranno le mosse del produttore dal punto di vista commerciale. Ad esempio, secondo quanto riportato da DigiTimes, il rischio concreto è quello di assistere ad un incremento dei prezzi di listino per compensare l’aumento dei costi di produzione che in questi mesi ha investito i chip da parte di TSMC. Parliamo del 3/5% circa, da valutare in termini di prezzo di lancio per questi nuovi modelli. Quali sono le vostre aspettative in merito?