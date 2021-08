Dopo una lunga cavalcata fatta di casi da risolvere e crossover, il finale di Chicago P.D. 7 si avvicina a grandi passi e proprio venerdì prossimo, il 3 settembre, andrà in scena con tre episodi, gli ultimi. L’appuntamento è con gli episodi dal titolo Confini, Segreti e sepolti e Il silenzio della notte in cui i nostri protagonisti saranno alle prese con vecchie conoscenze e rapimenti non senza colpi di scena, cosa succederà adesso e come si concluderà la stagione in corso?

Nel finale di Chicago P.D. 7, l’intelligence dovrà fare tutto il possibile per risalire al capo nascosto di un cartello della droga. Subito dopo, nel secondo episodio, Ruzek è testimone del rapimento di una donna e la squadra accorre per risolvere la situazione e, infine, Atwater si imbatte in una vecchia conoscenza che è sotto copertura come lui, nella stessa organizzazione su cui sta indagando, cos’altro succederà in questo rocambolesco finale di stagione?

Ecco il promo dell’ultimo episodio di Chicago P.D. 7:

La risposta arriverà solo il prossimo 3 settembre ma i fan di Chicago P.D. 7 sanno bene che la serie tornerà in onda anche oggi, 27 agosto, ma con soli due episodi dal titolo Violenza domestica e Prima della caduta. Nel primo, un caso di rapina a mano armata si trasforma rapidamente in un’indagine per omicidio mentre nel secondo toccherà a Voight farsi avanti.

Sarà proprio lui a chiedere aiuto a un membro di una banda per ottenere l’aiuto di un testimone chiave in un caso di omicidio. Le cose per i nostri agenti si stanno complicando e molti nodi verranno al pettine proprio nel finale di venerdì prossimo mentre altri ancora slitteranno all’ottava stagione già annunciata e già andata in onda sia in Patria che in Italia su Sky e Mediaset Premium. Su Italia1 i nuovi episodi andranno in onda la prossima estate.