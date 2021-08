Novità importanti per gli utenti che utilizzano WhatsApp, infatti dopo diverse polemiche scaturite dalla modifica dei termini di servizio, ora è stata presa una decisione finale a riguardo. Sappiamo come in questi mesi ci siano state diverse opinioni sull’accettazione o meno dei nuovi termini di servizio proposti da WhatsApp, con alcuni utenti che hanno addirittura deciso di migrare su altre piattaforme di messaggistica per evitare tale obbligo.

Come sta cambiando la privacy WhatsApp

Dunque, non solo aggiornamenti classici, come quello descritto ieri. Chi infatti non avesse accettato tali condizioni, si sarebbe ritrovato con il blocco dell’account o limitazioni che lo avrebbero reso alquanto inutile. Dopo diversi rinvii e chiarimenti su tale situazione, evidenziando come le condizioni sulla privacy sarebbero effettivamente cambiate solo per gli account business, ora WhatsApp ha deciso di rendere il tutto una scelta assolutamente opzionale.

Ciò significa che non c’è più la necessità di accettare i nuovi termini di servizio per evitare che il proprio account venga fortemente limitato. WhatsApp funzionerà correttamente anche per coloro che non accettano le nuove condizioni, seppur qualche cambiamento rispetto al passato ci sarà. Infatti non sarà più possibile, in questo caso, comunicare con account WhatsApp Business che si avvalgono di provider cloud di terze parti. In questo modo si è cercato di porre fine alla questione, diventata fin troppo rumorosa e dando libera scelta agli utenti di accettare o meno questi nuovi termini di servizio.

WhatsApp continuerà a funzionare in modo corretto per tutti e probabilmente si è arrivati a tale decisione finale principalmente perché molti utenti stavano ormai abbandonando tale applicazione. Attualmente resta ancora la numero uno tra le app di messaggistica, ma proprio per questo caos scatenato dall’accettazione dei nuovi termini di servizio, in molti avevano deciso di migrare verso altre soluzioni. In un futuro aggiornamento di WhatsApp sarà ben descritta quest’ultima e definitiva decisione presa dall’app di messaggistica, in modo da chiarire una volta per tutte l’intera questione.