Sono iniziati ufficialmente i lavori per un ulteriore aggiornamento WhatsApp, grazie al quale dovremmo fare interessanti passi in avanti a proposito dei messaggi vocali. Dopo aver analizzato le recenti beta per la nota app di messaggistica, come avrete notato in settimana sul nostro magazine, bisogna concentrarsi oggi 26 agosto su coloro che sono soliti usare (talvolta abusando) degli audio. Insomma, tramite i primi lavori condotti dagli sviluppatori, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando con la popolare applicazione.

Le ultime novità sui vocali verso il nuovo aggiornamento WhatsApp

Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento WhatsApp che, presumibilmente in autunno, andrà a migliorare l’utilizzo dei messaggi vocali? Secondo quanto riportato da WABetaInfo in queste ore, più in particolare, l’intervento dei tecnici dovrebbe rivelarsi utile per assicurare in prima istanza una nuova interfaccia che mostra la voce in tempo reale da parte dell’utente che sta inviando l’audio, in modo da avere una percezione immediata del tipo di contenuto in uscita dal nostro smartphone.

In secondo luogo, attraverso l’aggiornamento WhatsApp in questione avremo la possibilità di interrompere la registrazione del messaggio vocale. Parallelamente, verrà facilitata la possibilità di evitare figuracce tramite questa funzione, in quanto gli utenti potranno anche ascoltare l’audio prima di inviarlo. Se da un lato esiste già la possibilità di cancellarlo prima che sia troppo tardi, questo plus consentirà di valutare quanto pronunciato in modo più attento, evitando invii sbagliati o cancellazioni non necessarie.

Insomma, c’è già grande attesa per questo nuovo aggiornamento WhatsApp, fermo restando che ad oggi sia impossibile prevedere quando la versione stabile e definitiva sarà disponibile. Per questi miglioramenti ai messaggi vocali, difficilmente attenderemo meno di uno o due mesi. Vedremo se le cose andranno così anche in questo caso, oppure se ci sarà un’accelerazione da parte dello staff per accontentare il pubblico interessato.