Sono praticamente ufficiali alcune novità significative, a proposito del bonus facciate 2021. Chi vuole ottenere uno sconto in fattura senza avere sorprese, infatti, deve tener conto di alcuni aggiornamenti rispetto a quanto vi abbiamo riportato tramite il nostro ultimo articolo a tema. Proviamo a capire insieme come stiano evolvendo le cose, in modo da farci trovare pronti, anche perché è probabile che in tanti decidano di muoversi a settembre. Una volta terminate le vacanze, è sempre più facile organizzare il tutto.

Ottenere lo sconto in fattura con il bonus facciate 2021: le ultime novità di agosto

In particolare, ci sono alcuni interventi aggiunti al computo del bonus facciate 2021 in seguito all’upgrade di agosto, mentre altri sono stati rimossi. Trovate tutto nel documento ufficiale, utile per comprendere che lo sconto in fattura con il bonus facciate 2021 ora si possa ottenere. Ad esempio, in un discorso di questo tipo ora possono rientrare sia l’installazione di luci, sia la sostituzione di ringhiere dei balconi. Dunque, una buona notizia per tutti coloro che intendevano muoversi anche in questa direzione.

Allo stesso tempo, però, bisogna prendere atto che il bonus facciate 2021 non contempli a differenza di prima altri interventi. Mi riferisco oggi 26 agosto alle parti inclinate delle facciate, come nel caso di lastrici o tetti, anche nel caso in cui dovessero risultare visibili dalla strada. Attenzione anche ad altri particolari situazioni, come la sostituzione di vetrate e infissi. Infine, lo sconto in fattura non dovrebbe più riguardare la riverniciatura di persiane o oscuranti secondo quanto contenuto nel documento in precedenza riportato.

Inutile dire che vi faremo sapere nel caso in cui dovessero venire a galla ulteriori indicazioni a proposito del bonus facciate 2021, in modo da ottenere il tanto discusso sconto in fattura di cui si parla da più di un anno ormai qui in Italia.