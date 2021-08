Il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti è pronto ad affrontare domenica prossima, 29 agosto, il Genoa al Marassi. Dopo la prima giornata di campionato, vinta per 2-0 al Maradona contro il Venezia (neo promosso), adesso si punta subito alla seconda vittoria stagionale, malgrado gli azzurri dovranno fare a meno di Victor Osimhen, che ha ricevuto due giornate di squalifica per rosso diretto contro i lagunari. Ricordiamo che il calciomercato estivo chiuderà le porte il 31 agosto e che il club del presidente Aurelio De Laurentiis è ancora alla ricerca di un centrocampista e di un difensore: qualora Manolas dovesse partire, dunque dovrà sbrigarsi a scegliere.

Nelle ultime ore si è parlato molto di Amrabat in uscita dalla Fiorentina, ma i toscani chiedono 2 milioni per il prestito con diritto di riscatto, operazione che il Napoli non può permettersi. Un altro nome interessante è quello di Gonzalo Villar della Roma. Come riporta l’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, lo spagnolo classe ‘98 potrebbe arrivare ai piedi del Vesuvio con la formula di prestito. Si tratta di un regista il cui contratto scadrà nel 2024 e con un’elevata possibilità di lasciare la capitale, dato che per mister Mourinho non si tratta di un indispensabile (può quindi partire con l’offerta giusta). Sicuramente si tratta di un nome nuovo, fresco e dal profilo interessante, che il ds Cristiano Giuntoli non ha tardato a segnare sul suo taccuino acquisti.

Per adesso il Napoli ha presentato una proposta di prestito per il calciatore ex Elche, mentre la Roma e lo stesso centrocampista preferirebbero un trasferimento a titolo definitivo. Anche la redazione di Kiss Kiss Napoli ha parlato con interesse di Villar: il direttore della radio Valter De Maggio ha, infatti, dichiarato che sul 23enne si è acceso un piccolo riflettore. Ad oggi il club azzurro non ha ancora aperto una trattativa con il club romano, ma il giocatore piace tanto ed è in uscita proprio come l’ex Diawara. Insomma, non ci resta che attendere e capire se ci saranno sviluppi su questa probabile mossa di mercato.