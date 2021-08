Un pacchetto esclusivo e che include outtakes e mix esclusivi: Let It Be dei Beatles ritorna nella Super Deluxe Edition poco tempo prima del lancio di Get Back, il documentario di Peter Jackson che riprende l’opera del regista Michael Lindsay-Hogg del 1969, quando decise di trasformare il lavoro sul disco in un film.

La Super Deluxe Edition di Let It Be dei Beatles

Un rinvio, quello del cofanetto deluxe di Let It Be dei Beatles, giustificato dalla pandemia. La Super Deluxe Edition infatti sarebbe dovuta uscire nel 2020, in occasione del 50esimo anniversario del disco, insieme al film di Peter Jackson. Le attese sono finite: Let It Be dei Beatles uscirà in versione ampliata il 15 ottobre 2021.

Il cofanetto uscirà in varie versioni, dallo standard CD all’edizione che comprende outtakes, materiale inedito e contenuti grafici. Tutte le tracce sono il prodotto del remix del produttore Giles Martin e dell’ingegnere del suono Sam Okell nei formati stereo, 5.1 surround e Dolby Atmos, per il quale si è fatto ricorso alle tracce registrate da Phil Spector e i take originali registrati ai Twickenham Studios e negli edifici della Apple.

Sulle piattaforme digitali sono comparse tre anteprime: la prima è un remix di Let It Be curato da Giles Martin. La seconda è la versione di Don’t Let Me Down registrata durante il Rooftop Concert. La terza e ultima è For You Blue di George Harrison, opera dell’ingegnere Glyn Johns al quale è dedicata la raccolta Glyn Johns Mix inclusa nel cofanetto.

La tracklist completa

Disc One

Two Of Us [2021 remix]

Dig A Pony [2021 remix]

Across The Universe [2021 remix]

I Me Mine [2021 remix]

Dig It [2021 remix]

Let It Be [2021 remix]

Maggie Mae [2021 remix]

I’ve Got A Feeling [2021 remix]

One After 909 [2021 remix] The Long And Winding Road [2021 remix]

For You Blue [2021 remix]

Get Back [2021 remix] Disc Two

Morning Camera (Speech)* / Two Of Us (Take 4)

Maggie Mae / Fancy My Chances With You*

Can You Dig It?

I Don’t Know Why I’m Moaning (Speech)*

For You Blue (Take 4)

Let It Be / Please Please Me / Let It Be (Take 10)

I’ve Got A Feeling (Take 10)

Dig A Pony (Take 14)

Get Back (Take 19)

Like Making An Albym? (Speech)

One After 909 (Take 3)

Don’t Let Me Down (First Rooftop Performance)

The Long And Winding Road (Take 19)

Wake Up Little Susie / I Me Mine (Take 11)(modifié) Disc Three

On The Day Shift Now (Speech)* / All Things Must Pass (Rehearsals)*

Concentrate On The Sound*

Gimme Some Truth (Rehearsal)*

I Me Mine (Rehearsal)*

She Came In Through The Bathroom Window (Rehearsal)*

Polythene Pam (Rehearsal)*

Octopus’s Garden (Rehearsal)*

Oh! Darling (Jam) Get Back (Take 8)

The Walk (Jam)

Without A Song (Jam – Billy Preston with John and Ringo)

Something (Rehearsal)*

Let It Be (Take 28) Disc Four (Glyn Johns remix)

One After 909

Medley: I’m Ready (aka Rocker) / Save The Last Dance For Me / Don’t Let Me Down

Don’t Let Me Down

Dig A Pony

I’ve Got A Feeling

Get Back

For You Blue

Teddy Boy

Two Of Us

Maggie Mae

Dig It

Let It Be

The Long And Winding Road

Get Back (Reprise)(modifié) Disc Five

I Me Mine [Glyn Johns mix]

Across The Universe [Glyn Johns mix]

Don’t Let Me Down [2021 remix]

Let It Be [single version – 2021 remix] Disc Six Blu-Ray

Two Of Us [2021 remix]

Dig A Pony [2021 remix]

Across The Universe [2021 remix]

I Me Mine [2021 remix]

Dig It [2021 remix]

Let It Be [2021 remix]

Maggie Mae [2021 remix]

I’ve Got A Feeling [2021 remix]

One After 909 [2021 remix]

The Long And Winding Road [2021 remix]

For You Blue [2021 remix]

Get Back [2021 remix]

La versione in vinile e la Super Deluxe includono un libretto con diverse annotazioni di Paul McCartney e del produttore Giles Martin, più altri interventi. L’edizione estesa di Let It Be dei Beatles completa, così, la collezione delle versioni super deluxe di tutti gli album dei Fab Four.