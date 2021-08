La performance di Miguel Angel Silvestre su Instagram è diventata virale per il motivo sbagliato: l’attore non si è reso conto – o almeno così sembrerebbe – di aver postato un contenuto in cui mostra un po’ troppo di se stesso, mentre suona battendo le mani su una cassetta.

Il video di Miguel Angel Silvestre su Instagram, realizzato in vacanza a Ibiza, ha scatenato le reazioni divertite del pubblico perché l’abbigliamento dell’attore lo ha esposto ad un nudo involontario. Evidentemente troppo corti per essere usati in quella posizione, i pantaloncini dell’interprete di Sky Rojo e La Casa di Carta 5 hanno lasciato intravedere un testicolo.

L’incidente di Miguel Angel Silvestre su Instagram non è passato inosservato: il pubblico ha notato quasi esclusivamente la fuoriuscita del testicolo ignorando completamente il resto del video, che peraltro non è certo indimenticabile. Eppure la vicenda non ha spinto l’attore a rimuovere il video, nonostante centinaia di messaggi gli facessero notare la gaffe.

D’altronde quello di Miguel Angel Silvestre su Instagram non è certo il primo nudo dell’attore, che si è già mostrato senza veli in Sense8, in cui ha recitato nei panni dell’attore omosessuale Lito, e integralmente nudo in una scena della seconda stagione di Sky Rojo, la serie Netflix che ha debuttato quest’anno e tornerà nel 2022 con la terza ed ultima stagione. Nel suo prossimo progetto, invece, Silvestre sarà un prete, ma non è detto che non ci scappi un nudo anche lì.

Di sicuro il protagonismo di Miguel Angel Silvestre su Instagram gioverà alla sua popolarità alla vigilia del debutto ne La Casa di Carta 5: tra le new entry del cast dell’ultima stagione, l’attore spagnolo interpreta il fidanzato di Tokyo morto anni prima nel corso della loro ultima rapina.