Ci sono tanti appassionati di calcio che oggi 26 agosto sono e saranno a caccia di notizie su dove guardare il sorteggio Champions League 2022, con alcune dritte anche sull’orario. Spesso e volentieri questi appuntamenti sono fissati in mattinata, come gli utenti con conoscenze più avanzate sanno, nel caso dei gironi si procede nel tardo pomeriggio. Solitamente, il giorno dopo la chiusura dei turno preliminari, come del resto è avvenuto quest’anno. Cerchiamo dunque di farci trovare pronti in questa occasione.

Dritte su dove guardare il sorteggio Champions League 2022

Poco più di un mese fa, anche sul nostro magazine, vi abbiamo detto come seguire la diretta streaming per quanto concerne il calendario di Serie A. Quest’oggi la situazione cambia ed in tanti non sono ancora allineati alle corrette informazioni su dove guardare il sorteggio Champions League 2022. In primo luogo, occorre tener presente che l’orario fissato per l’appuntamento odierno è alle 18. Insomma, al termine della giornata lavorativa potrete godervi un evento che porta con sé anche momenti di tensione.

Per guardare in diretta streaming il sorteggio Champions League 2022, in riferimento alla fase a gironi, potrete in primis appellarvi a SkyGo. L’app di Sky, che detiene i diritti della coppa, si può scaricare con iOS collegandovi ad iTunes. Allo stesso tempo, quale abbiate scelto dispositivi che sono dotati del sistema operativo Android, invece, potrete puntare sul Play Store. Occhio però, perché la nuova edizione della coppa dalle grandi orecchie verrà in parte trasmessa anche da Amazon.

Per questa ragione potrete guardare il sorteggio Champions League 2022 anche su Prime Video. Vi ricordo che in prima fascia avremo Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Inter, Lille e Sporting Lisbona. In seconda, attenzione a Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Psg, Liverpool, Siviglia e Borussia Dortmund. Ancora, in terza Porto, Ajax, Lipsia, Atalanta, Zenit San Pietroburgo, Benfica, Shakhar e Salisburgo. Infine, in quarta fascia ci sono Milan, Bruges, Young Boys, Malmö, Wolfsburg, Besiktas, Dinamo Kiev e Sheriff Tiraspol.