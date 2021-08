Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, 26 agosto. Fino a giovedì scorso Luca Argentero e il suo Andrea Fanti ci hanno tenuto compagnia con i primi casi del medical drama tutto italiano ma questa sera non sarà lo stesso. A partire da oggi il bel dottorino smemorato finirà in panchina fino a quando Rai1 non annuncerà la messa in onda della seconda stagione già in lavorazione in queste settimane e, in particolare, Doc Nelle tue Mani non va in onda oggi, 26 agosto, per lasciare il posto al film Il Mostro di e con Roberto Benigni.

Proprio sul profilo ufficiale Twitter di Rai1 si legge: “Donnaiolo e studioso di cinese, in perpetuo scontro con gli altri condomini e abile ladro di supermercati, Loris viene scambiato per un pericoloso serial killer. Con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi “Il mostro”, stasera, 26 agosto, alle 21:25 su Rai1 e RaiPlay“.

Sarà il primo giovedì senza Andrea Fanti che proprio la scorsa settimana ha affrontato la verità: l’amico e collega Sardoni lo ha tradito e gli ha fatto rischiare la figlia per una serie di brogli che lo hanno visto protagonista. Il resto è un complicato intruglio di sentimenti e di rapporti che troveranno il giusto palcoscenico negli episodi della seconda stagione in cui non mancheranno le new entry e nemmeno il Covid e le sue implicazioni.

Gli stessi attori impegnati sul set di Doc Nelle tue Mani 2 hanno annunciato che i nuovi episodi si occuperanno anche della pandemia e dell’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto proprio mentre la storia di Andrea Fanti andava in scena su Rai1 portando a casa un boom di ascolti. Come andranno le cose adesso che il medical drama tornerà in onda?

Al momento sembra che Doc Nelle tue Mani 2 andrà in onda non prima di gennaio 2022.